迎年節送禮市場 高雄燕巢辦番石榴、蜜棗評鑑賽

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市燕巢區有特殊泥火山青灰岩土質，種植水果質優味美，其中番石榴、蜜棗、西施柚號稱「燕巢三寶」。燕巢區農會今天舉辦番石榴及蜜棗品質評鑑競賽，也為年節送禮市場暖身。

燕巢區番石榴種植面積1153公頃，年產值高達新台幣11.5億元，居全市之冠。因獨特的泥火山地質含有多種微量元素，種植出的番石榴果實格外香甜脆口，平均甜度達12度以上，且富含維生素C，熱量低、纖維高，兼顧美味與健康。

此外，高雄市是全台最大蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積282公頃最多，年產值達4.2億元，每年產季為11月至隔年4月，果實圓潤，皮薄果肉清甜。燕巢區的棗農也多為全國蜜棗評鑑的常勝軍，深獲肯定。

燕巢區農會今天在燕巢區農會多功能集貨中心辦理「番石榴及蜜棗品質評鑑競賽」，吸引番石榴及蜜棗各40組農友參賽，展現燕巢的果品實力，也為年節送禮市場暖身。經過激烈競爭，芭樂組由謝萬生奪冠、蜜棗組則由林憲昌稱王。

此次評鑑由專業評審團依果品外觀、重量、糖度、口感及整體品質等多項指標嚴謹評分，透過競賽機制，鼓勵農友精進栽培與管理技術，也彼此交流學習。

燕巢區農會新聞稿表示，辦理品質評鑑競賽，除強化燕巢番石榴及蜜棗品牌形象，也讓民眾在年節選購伴手禮時，能更安心選擇來自燕巢的優質農產品。農會精挑優良蜜棗做3公斤裝禮盒上市，並全年供應番石榴禮盒，歡迎洽購。（編輯：蕭博文）1150121