迎建城300年 南美館iF300+1開展

由iF300辦公室與南美館共同主辦的「iF300+1府城建城三百年的昔年 今年 來年」展覽，十九日開展。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

一府建城三百年，是時間里程碑，也是城市故事延續。由iF300辦公室與南美館共同主辦的「iF300+1 府城建城三百年的昔年 今年 來年」展覽，十九日開展，以「+1」為城市未來隱喻，邀請民眾思考，慶祝三百年的此刻，如何能為府城的下個百年。加上自己的「+1」。

展覽聚焦城市歷史脈絡與當代行動，呈現民間倡議與公私協力的多樣實踐。活動內容橫跨文化、教育、藝術、環保與社群領域，從小型工作坊，到校園教學與歷史情境劇，再到大型城市走讀與互動體驗，讓觀眾能透過參與，感受城市生命力。

廣告 廣告

古都保存再生文教基金會執行長顏世樺指出，「iF300+1」延續府城三百年熱鬧與能量，集合公民團體、公部門、校園、宗教團體、社造與ＮＧＯ、商圈及社區，共策共展，希望市民能在年末「湊一腳」，為城市未來添上想像的+1。另規劃座談與走讀，以不同角度理解府城歷史脈絡與未來方向；為傳遞整體意象，文資處展出府城城垣節藝術家打造的歡迎門等裝置藝術，並透過線上線下互動平台，讓多元觀點在對話中交會，為府城建城三百年後的願景累積能量。展覽也連結環保局推行城市邁向二０五０淨零減碳行動計畫的關鍵路徑和接軌。

展覽以生活為起點，連結文化、教育與環境行動，讓市民不僅是觀展者，更是城市未來共同書寫者。民眾寫下對城市的「iF」並帶走一頂「一府紀念帽」，象徵參與城市共創第一步，成為城市未來力量。