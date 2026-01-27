迎情人節！名店跨界合作 限定套餐送精美花禮、燒鳥店享法式甜點

全新花藝美學品牌「代官山花苑，迎接西洋情人節，特別攜手「橋山·壽喜燒」、「二本松涮涮屋」，推出情人節限定套餐寵愛有情人。(代官山花苑提供)

今年西洋情人節適逢農曆年，品牌業者提早出招搶攻甜蜜商機。「代官山花苑」攜手「橋山壽喜燒」與「二本松涮涮屋」，推出情人節聯名限定套餐，消費聯名套餐可獲贈精美的永生花；台灣地雞專們店「一鷺炭火燒鳥工房」則首度與甜點名店「法朋烘焙甜點坊」合作，跨界打造情人節套餐，讓客人在大口吃肉喝酒之餘，也能品味到法式精緻質感。

橋山「嫣然花影 甜蜜饗宴」雙人套餐組搭配「代官山」手作永生花，情人節儀式感瞬間拉滿。(代官山花苑提供)

二本松「戀蟹物語」雙人套餐，嚴選每隻重達1.3至2公斤的北海道活帝王蟹入饌，化身5道海味佳餚，主食可享入口即化的A5宮崎和牛翼版。(代官山花苑提供)

【代官山攜手排隊名店 情人節套餐加贈精美花禮】

每年情人節是花店的重要檔期，全新花藝美學品牌「代官山花苑」，迎接西洋情人節，特別攜手「橋山壽喜燒」、「二本松涮涮屋」兩間高人氣的排隊名店，推出情人節限定套餐寵愛有情人。

「代官山花苑」攜手「橋山·壽喜燒」推出期間限定的「嫣然花影 甜蜜饗宴」雙人套餐組，以日本4S愛心造型干貝揭開餐期序幕，干貝在炙熱鐵網上凝鍊出獨特旨味，海味誘人香氣瞬間引爆食慾；主餐能品嘗到日本A5等級宮崎和牛沙朗、和牛翼板，豐潤油脂與肉香完美結合，無需蘸料就很美味。雙人套餐可享特製前菜、時蔬菜盤、生食級雞蛋、越光米飯、手工甜點與特調飲品等，最大的亮點為搭配市價2680元的「代官山手做永生花」，甜蜜套餐價9999元加1成。

「代官山花苑」承襲日本花藝美學的靜謐精神，秉持日本職人細膩而溫柔的手作精神，每一束花都經由花藝師親手完成。(代官山花苑提供)

「嫣然 花霞永生玫瑰花束」嚴選日本進口永生玫瑰，以粉白的3朵玫瑰，搭配簡約而細膩的設計語彙「不張揚的愛」，小巧而內斂。(代官山花苑提供)

此外，「代官山花苑」也聯手「二本松涮涮屋」推出情人節限定聯名「戀蟹物語」雙人套餐，該套餐同步獻上市價2680元的「代官山手做永生花」，套餐嚴選每隻重達1.3至2公斤的北海道活帝王蟹為主角，化身5道海味佳餚，可品嘗到「香烤帝王蟹腳」的香氣、「鍋煮帝王蟹」的鮮甜，以及雙人份的「帝王蟹腳刺身」、茶碗蒸、「蟹膏雜炊」等，每一口都濃縮海洋的美味精華；主食呈上入口即化的A5宮崎和牛翼版，全程由專人桌邊服務，提供極致的海陸盛宴；套餐附上前菜、時蔬、副餐、甜點與特調飲品，雙人套餐浪漫價13140元加1成。

店內提供鮮花、永生花與客製花束等多元服務，與多家餐飲品牌合作，推出「花束一條龍服務」，提供客製化花束，並可配合訂位流程安排送達。(代官山花苑提供)

【承襲日式職人精神 永生花將珍藏時光化為日常】

源自東京代官山的「代官山花苑」，獻隱身於台北大安區樂業街巷弄中，承襲日本花藝美學的靜謐精神，秉持日本職人細膩而溫柔的手作精神，每一束花都經由花藝師親手完成，從花材的選擇、層次的鋪陳到留白比例的拿捏，皆流露出日式美學特有的安靜與從容，貫徹品牌「每一束花，都是一段值得被珍藏的時光」理念，將每段珍藏時光化為日常風景。

店內提供鮮花、永生花與客製花束等多元服務，業者表示：「永生花因為製作工序繁雜耗時，價格比乾燥花更貴，特色為保有鮮花般的水潤觸感與豐富色澤，保存時間長達1至3年，甚至更久。」店內永生花禮以「嫣然 花霞永生玫瑰花束」最受歡迎，嚴選日本進口永生玫瑰，以粉白的3朵玫瑰為主角，小巧而內斂的花束輪廓，搭配簡約而細膩的設計語彙「不張揚的愛，卻剛剛好住進心裡」，讓心意在靜靜綻放中被完整傳遞。

【花店把心意直送餐桌 花束服務升級餐飲體驗】

此外，品牌與「山上走走」、「AW紅酒吧」、「長孫Shabu」等多家餐飲品牌合作，推出「花束一條龍服務」，提供客製化花束，並可配合訂位流程安排送達。消費者可透過私訊或訂位時加註「花束服務」完成預訂，為用餐時刻增添儀式感與驚喜。

「一鷺炭火燒鳥工房」今年情人節首度攜「法朋烘焙甜點坊」，由創辦人李依錫主廚親自操刀，研發季節限定聯名甜點「莓果乳酪塔」。(一鷺炭火燒鳥工房提供)

情人節套餐可吃到「法式奶油紙包雞」、「紅玉味噌起司三重奏Pizza」、「雞腿肉串(鹽蔥燒)」、「雞菲力串(柚子胡椒)」等菜式。(一鷺炭火燒鳥工房提供)

【一鷺炭火燒鳥聯名法朋 跨界打造浪漫情人節餐】

另外，日式串燒燒鳥「一鷺炭火燒鳥工房」今年情人節首度攜手知名甜點品牌「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」，由創辦人李依錫主廚親自操刀，聯手研發季節限定聯名甜點「莓果乳酪塔」。雙品牌強強聯手的「情人節限定套餐」，2月2日起至2月15日，於全台門市限期限量供應。

「一鷺炭火燒鳥工房」表示本次聯名的核心亮點，在於將品牌最引以為傲的「粉紅雪鹽」融入法式甜點中，由品牌社長嚴選3種世界岩鹽、歷經低溫慢磨烘焙而成的秘製鹽，質地細緻如雪，富含礦物質且帶有淡淡甘甜。「法朋」主廚李依錫以其獨到的美學，研發出獨家「粉紅雪鹽莓果乳酪」，讓雪鹽鹹韻與乳酪的醇厚、莓果的酸甜完美平衡，為陽剛的燒鳥店注入優雅的法式浪漫。

本次情人節限定套餐中，業者也特別將招牌地雞融入濃郁的法式黑松露奶油，推出「法式奶油紙包雞」，濃醇奶香與松露獨特的香氣襯托出雞肉的鮮勁，打造出滑順與Q彈的極致碰撞。套餐還可吃到「紅玉味噌起司三重奏Pizza」、「雞腿肉串(鹽蔥燒)」、「雞菲力串(柚子胡椒)」、「招牌自家製雞肉丸」等菜式。

