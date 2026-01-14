迎戰不確定時代 勤業眾信雙論壇剖析企業韌性與AI新布局

CNEWS195260114a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

在全球政經局勢快速變動、供應鏈重組與AI技術加速滲透的背景下，企業正面臨前所未有的不確定環境。勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日在「2026 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」高峰會中，透過兩場重量級專家對談，分別從「全球韌性策略」與「AI驅動轉型藍圖」兩大面向，深入剖析企業如何在風險中重塑競爭力，並為未來3至5年的成長布局建立清晰方向。

首場論壇以「迎戰風險，打造全球韌性策略」為題，由勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓開場指出，當前企業同時承受美中競合、產業鏈重組、政策方向轉變與終端需求波動等結構性衝擊，但風險中亦蘊藏新機會，包括美歐製造回流、東協市場擴張，以及AI與能源轉型帶動的產業再分工。企業決策已不能僅憑短期景氣判斷，而須以更高視角進行全球布局，系統性評估加碼投資區域、調整投資節奏的市場，並提早布局具潛力的新興領域。

論壇邀請佳世達集團董事長陳其宏、國際中橡投資控股股份有限公司董事長辜公怡與華城電機總經理許逸德，分享實務經驗。與談指出，在高度不確定環境下，企業應以核心市場需求為導向，審慎配置產能與資源，避免過度集中於單一地區。同時，隨能源轉型需求升溫，全球布局不宜追逐短期熱點，而須檢視需求穩定性、交付能力與品質標準，透過跨區調整與策略聯盟，兼顧彈性與競爭力。供應鏈層面，企業需在全球化配置與在地化備援間取得平衡，並以能否有效管理與落地執行，作為營運韌性的關鍵指標。

第二場論壇聚焦「AI 重塑產業格局：企業轉型藍圖」，由勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良主持。他指出，AI 已由概念驗證邁向大規模落地，各國監管也從政策討論進入實質推動，企業必須將 AI 治理、資料保護與風險控管納入核心管理議題，建立新的治理架構。企業內部轉型亦從單點高價值應用，逐步走向全面整合，AI 正成為組織運作的關鍵能力。

論壇邀請91APP創辦人暨董事長何英圻、Google Cloud台灣技術總經理林書平、玉山金控董事長黃男州，以及雄獅旅遊集團董事長王文傑，分享跨產業經驗。與談一致認為，AI的價值不僅在於提升效率，而在於內化為新的商業邏輯，支援決策、風險管理與跨部門協作。成功落地AI的關鍵，並非技術成熟度，而是資料治理、流程整合、人才培育與組織文化。唯有將AI納入整體營運與治理架構，才能真正重塑產業競爭邏輯，打造長期競爭力。

