迎戰九合一選舉 國民黨青年團整隊化為即戰力

〔記者施曉光／台北報導〕今年九合一選舉將至，由40歲以下且具備學生身分黨員所組成的國民黨青年團最近在臉書上宣布，面對即將到來的地方大選，青年團已經整隊完畢，準備將積累的能量轉化為最強大的青年即戰力。

根據國民黨青年團規劃，為了讓組織戰力最大化，這些青年軍將確立媒體輿情、組織連結、論述底蘊等3大分工，要讓每一個夥伴在最適合的位置上發揮所長，要把青年的聲音與力量，帶進台灣各個角落。

青年團表示，2026是重要的一年，改變不是喊出來的，是走出來的，從地方深耕到議題發聲，青年團會持續作為，扮演國民黨最前線的引擎，把年輕的聲音帶進選戰，把創新的力量帶入各地。

廣告 廣告

此外，國民黨青年團在今年也將持續與國際接軌，延續去年與日本主要政黨、德國執政黨、東南亞及香港重要人士的交流經驗，深化與國際對話，並透過舉辦「四季充電」講座，邀請重量級學者以及業界頂尖專家演講，確保論述紮實且多元。

青年團強調，「這是最壞的時代，也是最好的時代」，在新的一年，會繼續匯聚年輕人的理想，也歡迎更多志同道合、想要一起奮鬥的夥伴加入。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》賴清德「霸氣護台」國台辦跳腳！日記者超猛提問讓中共尷尬了

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

好兄弟蔡正元為三中案扛罪 邱毅：馬英九過河拆橋老毛病又犯了

自由觀點》高人指點 青勝於藍

