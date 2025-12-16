迎戰國際招商！遠東通訊園區奪全球智慧建築「雙白金」 媲美歐洲頂尖園區

高力國際董事長劉學龍 (左起)、遠東資源開發資深副總經理尹淑芬和WiredScore 北亞暨大洋洲區總監 Ed Jennings宣布台北遠東通訊園區同時獲得雙白金殊榮。徐筱嵐攝



台北遠東通訊園區今（12/16）日宣布達成全球里程碑，正式取得 WiredScore Platinum 與 SmartScore Platinum 兩項全球最高級別認證，成為亞洲、全台首座同時獲得雙白金殊榮的智慧科學園區，不僅證明 Tpark 在數位連線韌性、資通安全、智慧管理與永續治理等關鍵領域達到國際最嚴謹標準，確立在亞太科技園區中的領導地位。專家指出，Tpark 的基礎建設與智慧化能力可與歐洲頂尖園區並列，大幅提升國際招商實力。

遠東資源開發資深副總經理尹淑芬表示，台北遠東通訊園區（Tpark）自開發初期即以永續為基礎、智慧科技為核心，採用多層次資通與物理基礎架構，打造能支援 AI 運算、雲端服務、半導體研發與金融科技應用的高度韌性環境，園區配置多迴路光纖、高備援系統與低延遲架構，使連線品質與運算能力符合跨國科技企業需求，並在認證過程中多項指標獲得最高等級肯定。

尹淑芬指出，Tpark 近年來在智慧永續建築領域屢獲肯定，本次成為亞太區第一座獲得 WiredScore 與 SmartScore 雙認證的園區，且一舉拿下白金級最高殊榮，不僅刷新亞洲紀錄，也大幅提升園區在國際招商市場的能見度與競爭力，未來園區將持續深化智慧化、數位化及永續化能力，吸引更多國際科技企業進駐，強化台灣在全球科技版圖中的戰略位置。

高力國際董事長劉學龍 (左起)、遠東資源開發資深副總經理尹淑芬和WiredScore 北亞暨大洋洲區總監 Ed Jennings宣布台北遠東通訊園區同時獲得雙白金殊榮，達成全球里程碑。徐筱嵐攝

WiredScore 北亞暨大洋洲區總監 Ed Jennings 直言，全球能同時取得 WiredScore 與 SmartScore 雙白金級認證的案例極為有限，僅有具開創性的頂尖開發案能達到此標準，歐洲代表性案例包括法蘭克福 ONE 大樓 、 倫敦 The Hickman 、 馬德里 ArqBorea 等專案。

Ed Jennings 強調，在全球佈局中，台北遠東通訊園區的成就相當突出，不僅是亞洲第一座取得雙白金的園區，也是全球極少數能達此水準的智慧科學園區之一，充分展現其在數位連結、智慧創新與未來競爭力上的領導地位。

高力國際董事長暨董事總經理劉學龍則說，國際企業的選址標準正迅速改變，連線韌性、運算能力、資通安全與 ESG 資料透明度正成為核心要求，能取得雙白金認證的園區在全球市場具高度稀缺性，其基礎建設與智慧化能力已達科技產業「即刻投入」的實務門檻，證明台灣具備承接國際科技投資的實力。

WiredScore 與 SmartScore 為全球智慧建築領域最具權威性的兩大認證。WiredScore 著重於連線品質、容量、備援與資通安全，評估建築是否擁有符合國際級的數位韌性；SmartScore 則聚焦智慧系統整合成熟度、租戶使用體驗、資料治理透明度與永續績效。

