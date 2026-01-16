迎戰地緣政治與 AI 浪潮 貿協：以三大布局強化臺灣競爭力

外貿協會昨（15）日舉辦年度記者會。（芮于珊攝）





面對川普 2.0 時代的地緣政治衝擊與 AI 生產力革命，外貿協會董事長黃志芳於昨（15）日年度記者會宣布，貿協正式邁入「3.0 全球韌性貿易賦能」階段。呼應賴總統打造「經濟日不落國」願景，貿協以「AI 產業化、產業 AI 化、全球布局」三大核心策略，強化臺灣在全球經貿新局中的競爭力。

黃志芳分析，全球已告別低通膨的「大平穩時代」，轉而進入地緣政治緊張與高關稅壁壘並行的「危崖階段」。他強調，全球正深陷兩場 AI 爭霸戰：第一場是科技巨頭的「算力競賽」，臺灣目前雖處於領先，但緊接而來的第二場遍及各行各業的「應用決戰」，才是決定未來競爭力的核心。他形容：「AI 的大腦在矽谷，身體與肌肉在臺灣」，警告若無法將製造優勢轉化為系統性方案，臺灣恐面臨失守技術高地的風險。

貿協表示，2026年貿協將以 COMPUTEX 為核心樞紐，重磅回歸台北市信義區並首設「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，展示具身 AI（Embodied AI）等前沿應用，強調臺灣強大的硬體實力須與雲端 AI 深度整合，從算力優勢邁向應用創新，領軍臺灣進入 AI 全盛時代；同時，為強化全球供應鏈聯繫，貿協將以「Team Taiwan」國家隊形象，於美國 IMTS、德國 MEDICA、義大利 EICMA 及日本 IPF 等 10 項頂尖大展設立「旗艦臺灣館」，協助業者深入歐、美、日及新南向等關鍵市場聚落，並配合年度規劃的 28 項國際專業展，全方位提升臺灣產業在全球經貿新局中的能見度與競爭力。

另外，在會展服務方面，貿協指出，臺中市政府委託外貿協會營運的「臺中國際會展中心」將於今年 3 月正式啟用，目前預約率已達 24%，創下全臺專業展館開館首年的最高紀錄。根據 AI 推算，該中心未來可望帶動中部約新臺幣 170 至 200 億元的周邊商機，實現「把世界帶進中臺灣」的發展願景。

黃志芳強調，在國際政經高度不確定的情勢下，貿協將持續深化「Global Partner」角色，結合政府與產業力量，協助業者精準布局全球市場，迎向新局。