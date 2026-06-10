迎戰境外平台關鍵拉力！MaiCoin劉世偉看專法初審過關：將縮短台灣虛擬資產與海外商品差距
台灣虛擬資產產業迎來法制化的重大里程碑，隨著立法院財委會上週初審通過《虛擬資產服務法》（VASP專法），管理體制將全面從現行的「洗錢防制登記制」改為門檻更高的「許可制」，金管會也正式定調，未來法律實施後，對業者的管理將從類特許事業全面提升至特許事業，並列入行政院優先法案「產經七法」之一，引導台灣虛擬資產產業邁向合規與國際競爭的新紀元。
＊更多詳細報導請見：立院財委會今初審通過「虛擬資產服務法」！四大攻防重點與最新監理亮點全解析
面對這場產業生態的重大洗牌，台灣本土虛擬資產龍頭 MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉接受《幣特財經》採訪時坦言，儘管制度升級伴隨著法遵與內控成本的考量，但站在長遠發展角度，這將是建立用戶信任、提升台灣市場品質的正面基石。MaiCoin 已提前因應佈局，將在合規基礎上全力配合主管機關的審查要求。
升級「許可制」將建立信任，產業整合有助提升品質
針對專法將管理制從「洗錢防制登記制」改為「許可制」，市場高度關注現存已登記的 VASP 業者中，有多少比例能順利生存並取得執照，及中小型業者是否會迎來退場或併購潮。
劉世偉分析，在特許制上路後，業者能否順利取得執照，核心關鍵完全取決於金管會後續制定的子法具體要求。因此，在子法尚未正式出爐前，無法替其他業者的準備狀況作出評估，亦不宜進行預測。
「不過，制度升級對建立用戶信任有正面意義！」若台灣產業因此走向整合，長遠來看，也有助於提升台灣整體虛擬資產市場的體質與品質。MaiCoin 也會在合規基礎上持續投入資源、強化資安及內控制度，積極配合主管機關的審查要求。
正面看待兩年取照期明確基準，法遵與內控是升級核心
本次專法初審版本將執照申請的緩衝期拉長到最長 2 年，為業者爭取到更寬裕的轉軌時間。MaiCoin 對此持正面看法，認為兩年的緩衝期為業者提供了相對明確的規劃基準。然而， VASP 業者後續也還需要投入資源，進行法遵及內控制度的系統性升級，這其中便涵蓋了人員資格認定、流程文件化，以及進一步強化資訊安全架構。
「也因為這些工作需要循序漸進地推動，MaiCoin 已提前因應並展開準備。」劉世偉透露，未來團隊也會持續與主管機關保持緊密溝通，確保整體的轉軌過程能夠安全且順利。
盼九大子法因應產業特性給予彈性，考量業務規模差異
接下來金管會即將著手制定九大子法，包含資本額、從業人員資格等規範。談到對子法的期盼，劉世偉表示，尊重主管機關在子法制定上的專業判斷，但更期待子法能充分反映虛擬資產產業的實際運作特性。
例如，希望主管機關在資本額要求上，能考量業者的業務類型與規模差異，採取更具彈性的方案；另外在從業人員資格上，希望能提供合理的過渡認定機制，讓業者有補足具實務經驗人員的管道。MaiCoin 未來也會積極參與公開諮詢程序，提供具體建議供主管機關參考。
迎戰境外平台！衍生性商品規劃成縮短商品廣度差距的「關鍵拉力」
立委們在附帶決議要求金管會於一年內完成如永續合約、期權等虛擬資產衍生性商品的規劃，這對於台灣本土交易所與境外平台競爭時，能帶來多大的拉力？
劉世偉認為，衍生性商品規劃如果能真正落地，將大幅有助於縮小本土業者與境外平台在商品廣度上的差距，而這項附帶決議的要求，也充分展現了立法院對本土業者競爭力的重視。
MaiCoin 樂見其後續發展，將會對相關商品架構持續保持密切關注，並以符合主管機關規範為前提，依法規發展適時評估推進的時程。
商品「自審後核備」新制，關鍵在於主管機關給出清晰的責任邊界
另外，VASP 專法草案規範交易平台的商品上下架可能將改採「自審後核備」（原則 15 日審查期限），談及此項規定對平台推出新幣、新產品效率有何幫助，以及業者會否背負過重防詐與合規責任時，劉世偉表示，核備制的設計確實有助於提升用戶保護，支持主管機關在子法中明確定義盡職調查的標準，這也有助於業者在合規框架內，更穩健地推進產品規劃，對於「市場時機較為敏感」的商品尤有幫助。
然而，自審機制能否順利運作，關鍵在於主管機關能否提供清晰的審查標準與責任邊界，才能讓合規業者有明確的法理依循。
首度納管台幣穩定幣！樂見銀行發行建立公眾信任
本次專法初審最受矚目的亮點之一，莫過於首度為台幣穩定幣立下規範，且政策初期傾向由傳統銀行來發行。
「我們樂見專法為新臺幣穩定幣建立規範框架的方向，這是台灣金融科技發展非常重要的一步！」劉世偉指出，初期由銀行發行的安排，也將有助於快速建立公眾信任。
談到未來佈局， MaiCoin 持正向看法，認為與傳統金融機構在法規框架下進行跨界合作，是非常自然的發展方向，「作為虛擬貨幣交易所，我們的定位在於提供『流通』與『應用場景』」，因此未來將持續關注相關規範的發展，適時評估任何具備可行性的商務合作模式。
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