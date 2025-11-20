迎戰太空競賽！北科大低軌衛星基地揭牌
[NOWnews今日新聞] 台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」即將在11月底發射升空，象徵我國競逐太空的重要里程碑。台北科技大學「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今（20）揭牌，副總統蕭美琴表示，太空競賽已經展開，期待下一代年輕人不只是仰望星空，希望走進產業，把夢想變成專業。
台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」，打造培育基地。北科大校長王錫福指出，國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，北科大是技職體系中唯一擁有太空系統研究所得學校，在產業人才培訓一直是重點，期待打造建構新世代衛星通訊的生力軍。
教育部政務次長張廖萬堅表示，太空發展法是在自己擔任立法院教文委員會擔任召委時通過，自己印象深刻，通過後國家資源接連投入，教育部配合國家產業發展政策，投入24億準備20座人才基地，相信穩定推進下，可以推動台灣低軌衛星發展。
國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞說明，北科大在B5G通訊產業規劃三個學程，分別為射頻模組、通訊與接取網路、系統應用，並區分基礎、進階、核心三個層級的課程，建構完整的人才養成路徑。未來國家太空科技發展除提升自身技術外，也會持續投入資源，培育新血。
副總統蕭美琴笑稱，「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」是自己參與無數揭牌中，字數數一數二多的，但這裡有三個重點分別是太空產業、次世代通訊跟人才培育，都是政策全力推進的部分；自己雖是通訊的技術外行，但是政策內行。
蕭美琴表示，很多人會覺得「太空跟我有什麼關係？」，但其實除哲學或歷史之外，其實太空就在我們身邊，不論是光學遙測衛星或是雷達衛星等跟我國的國土安全、海洋感知，甚至花蓮馬太鞍堰塞湖等國土管理問題，都息息相關。
「希望下一代年輕人不只是仰望星空，而是能真正走入太空產業，把夢想變成專業。」，蕭美琴表示，探索太空是賴清德總統的重要願景，現在太空競賽已經全面展開，我國不能缺席，將成為全球尋找的安全、透明、可信賴供應鏈中最亮的一顆星。
電信工程工業同業公會理事長謝坤靜則說，現在面臨全球極端氣候，以及海底電纜的脆弱性，都在提醒我們低軌衛星不止是創心技術更是國家安全跟韌性的關鍵。
因應產業需求，北科大建置衛星射頻儀器、B5G 通訊訊號與低空軌道地面接收站三大實作場域，一年多來已達成企業委託服務逾130萬元、企業代訓69人次，並促成產學合作金額逾5,800萬元。
