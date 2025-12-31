迎戰家族地方勢力！劉建國曝「市場區隔」 陳素月：民意是最堅實後盾

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（31）日召開2026基隆市、彰化縣、雲林縣長提名記者會，正式徵召基隆市議長童子瑋、立委陳素月、劉建國參選。媒體關注，三人的對手都是地方政治勢力，有和策略因應？三位候選人都強調，會努力打拚、勤跑基層來尋求鄉親支持、打破家族政治。

民進黨徵召童子瑋參選基隆市長、陳素月拚戰彰化縣長、劉建國再戰雲林縣長，而三人的對手，包括基隆市長謝國樑、可望出戰彰化縣長的立委謝衣鳯、接棒雲林縣長的立委張嘉郡，都是地方政治勢力出身。

陳素月表示，面對家族勢力當然會有壓力，但她覺得「民意是我們最堅實的後盾」，所以她還是會努力勤跑基層，尋求鄉親支持。

劉建國回應，他是乘載人民賦予的使命，會努力打拚；而家族政治的使命，應該是來自於家族政治的延續，這就做出了市場區隔，大家應該可以理解到他們未來努力打拚的方向。

童子瑋則指出，基隆同樣也面對這個家族政治，但就像劉建國特別強調，他們為的是城市發展、自己家鄉的改變，而不是為了家族的使命。童子瑋說，他每一天都勤跑基層，而他的父親、爺爺在基隆雖然沒有從事政治工作，但也為地方服務非常多年，包括擔任調解會主席、醫療服務資源等，「我們也每一天兢兢業業地努力，用勤跑來打破家族政治。」



