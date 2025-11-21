迎戰抗生素抗藥性危機！四部會聯手啟動「防疫一體」守護用藥永續

【健康醫療網／記者陳靖安報導】抗生素抗藥性的威脅，現已成為當前影響人類健康、糧食安全、環境與經濟的複合性全球危機。為呼籲全民正視抗生素抗藥性危機，世界衛生組織（WHO）每年將 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」。今年的「世界抗生素週」，特別以「立即行動：守護當下，保障未來」為主題，行政院與多部會及醫療院所，同步啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望串聯醫療、農業與環境跨領域力量，展現政府與社會共同應對抗藥性的決心。

健康巴士互動衛教 預防感染是減少濫用抗生素開端

今年的抗生素週活動中，臺大醫院率先推出「健康巴士」衛教展，以互動方式傳遞正確用藥與感染預防觀念，鼓勵民眾從日常就做到減少不必要的抗生素使用，阻斷抗藥性傳播鏈。臺大醫院院長余忠仁指出，減少抗生素最根本的作法，就是「避免感染發生」，只要減少感染，就能減少抗生素使用需求，進而降低抗藥性風險。

跨部會合作「防疫一體」強化人與動物抗生素管理

衛福部疾病管制署署長羅一鈞表示，政府將抗藥性防治視為一項跨領域的長期投資與策略行動，以防疫一體（One Health）為核心，整合衛生福利部、農業部、環境部與內政部，共同推動 「國家防疫一體聯合行動方案」，將落實人用與動物用抗生素管理、教育訓練、監測與研究等六大策略。羅一鈞強調，相關指標已陸續達成，未來也會將抗藥性防治工作持續推廣至基層。

響應世界抗生素週 全台醫療院所加入提升防治意識

國內醫療圈為響應WHO世界抗生素週活動 ，包括臺北榮總、衛福部桃園醫院、新竹臺大分院、奇美醫院及高醫附設中和紀念醫院等多家醫院，也同步舉辦衛教講座、互動展示與社群倡議活動，展現醫療體系從上而下支持抗藥性防治的力量。

抗生素抗藥性涉及人類、動物與環境的相互影響，需要政策、產業、專業人員與民眾共同參與。疾管署也首次舉辦「用對抗生素─健康得來速」國中小插畫徵件，共吸引超過 800 件作品，目前已於光點臺北展出，讓抗藥性議題走入更多家庭與校園，確保未來醫療安全。

