迎戰數位金融轉型浪潮 金控組隊因應
（中央社記者蘇思云台北9日電）生成式AI快速發展，金融業也快速調整隊形因應，滿足內外需求，富邦金7月組成生成式AI應用推動團隊，每家子公司至少6名核心人員組成，中信金則透過數位科技處進行評估專案，對照國際做法、技術開發可能性等，積極導入AI應用迎戰數位浪潮。
金管會今年5月發布金融業者與周邊單位應用人工智慧調查結果，觀察383家金融機構與周邊單位，其中126家、約1/3業者已導入AI，使用AI比例最高的是銀行，其次為壽險，再來是產險。調查顯示，約有47%金融機構未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域為內部行政作業、智能客服與打擊金融犯罪等。
因應科技發展，金融業積極導入AI應用，富邦金控今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信5家子公司皆參與，至今已經有近20個專案開發中，應用場景包含員工助手、各類虛擬助手及各式作業流程輔助。
富邦金的生成式AI推動團隊由每家子公司核心人員至少6人組成，尤其以專案管理與技術人員為主，進行跨公司共通工具與模組的框架與規則討論，並持續招募AI專案或技術人才。
富邦金目前也在內部推出「知識檢索引擎」，這如同公司內部資料庫與ChatGPT的整合版，除了彙整人壽、銀行、產險與證券子公司內部規範與商品條款等資訊外，還可以生成式AI快速閱讀大量資料、摘要回答作為輔助參考，並跨文件進行比對與生成表格等。
富邦金解釋，生成式AI還沒推出前，就看到這項搜尋引擎的內部需求，2023年開始著手研發，滿足內部需求後也逐步讓前線人員運用。打造這項工具時，也特別重視成本控管、資料安全與權限管理，確保員工都能安全又便利使用。
中信金在金控下成立數位科技處，整合所有AI專案，大部分應用是在銀行。中信金指出，如果把數位科技處跟相關子公司進行AI與數據分析的人數加總來看，約300到400人。至於如何評估哪些專案或服務要導入AI應用，主要考量國際作法、技術可行性以及實際業務上有沒有解決痛點。
以中信金近期對外亮相的AI信用卡秘書為例，中信金解釋，銀行信用卡很多種，這項服務不只是整理權益回饋而已，也要從資料中去比對個別用戶手上有哪幾張卡、消費行為有哪些特性等，再來做回覆或建議，讓AI抓對資料，體驗就會差很多，預計明年中推出服務。
因應數位金融浪潮，金控也積極向跨界人才招手。富邦金分析，目前許多業務流程須應用科技創新，除了專業知識外，還需具備跨領域能力，同時懂商業分析、流程設計及科技應用的人才將是市場上最搶手的人才，未來持續尋找具有金融業或金融科技相關產業的AI專案經驗者加入團隊。
國泰金今年攬才也瞄準數位科技人才、跨界與跨域人才，並聚焦AI技術應用與治理、數據上雲、區塊鏈、Web3、金融醫療整合。以國泰人壽為例，期待用AI技術發展未來智慧保險科技，針對AI治理、數據驅動等領域，尋找雲端技術人才、應用系統開發工程師，以及數據分析人才，推動公司資料與AI治理。（編輯：林淑媛）1141109
