迎戰新北市長選舉 鄭麗文：藍白一定大團結、大合作

國民黨主席鄭麗文出席新北市黨慶活動，與資深黨員一同切蛋糕。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新北市黨部下午舉辦黨慶，黨主席鄭麗文受訪重申，明年新北市長選舉，現在先按照黨內提名辦法協調跟溝通，藍白一定是會為大家推選最適合、最強、最能勝選人選，且未來藍白一定會在新北市展現大團結、大合作氣象。

鄭麗文說，新北市長提名的進度到目前為止非常順利，藍白會時兩黨也都表示高度誠意，民眾黨主席黃國昌也公開說希望能盡力爭取新北市民認同，不管最後提名誰，有意問鼎的所有優秀朋友，包括黃在內，都會全力輔選。

鄭麗文也提到，接任黨主席一個多月，已有成千上萬黨員回娘家與入黨，會積極安排新進黨員授課，初步安排分北中南，應是從12月底開始，「我會親自授課」。

