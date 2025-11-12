迎戰新北耶誕城百萬人潮 侯友宜督軍啟動交通維持計畫
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市政府為因應即將到來的「2025新北歡樂耶誕城」人潮高峰，已啟動大規模交通維持計畫。市長侯友宜昨（11）日主持道安會報時，指示觀光旅遊局、交通局及警察局等單位，務必從三鐵、公車、YouBike到行人全面納入管制，確保本週五（14日）開城後，板橋及府中活動周邊交通順暢、行人安全無虞。
新北市副市長陳純敬表示，耶誕城由觀旅局統籌現場指揮，如遇突發狀況將立即啟動跨局處支援。他強調，在演唱會及高峰時段，板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等熱點須加強現場指揮與號誌管控，並嚴格取締違規停車與機車亂竄，避免影響行人通行及車流動線。
交通局長鍾鳴時指出，活動期間自下午尖峰時段起，市府周邊縣民大道、中山路、新站路、新府路、文化路等主要幹道將湧現人車潮，交通局已規劃相應管制。交通局專門委員林昭賢補充，為因應市民廣場周邊人潮，縣民大道、中山路與新站路、新府路口等四處行人專用時相將於12月13日、14日演唱會期間延長至23時，交控中心也將機動調整號誌秒數。
在車流疏導方面，活動期間每日15時至23時，縣民大道往土城方向禁止左轉新站路，漢生東路口內側第二車道將改為左轉車道，提醒用路人提前改道。同時，為確保會場周邊順暢，活動每日16時至23時市民廣場人行道將禁止騎乘自行車，多處YouBike站點亦將暫停營運或暫停借還。
陳純敬呼籲，活動期間板橋車站周邊停車位有限，建議民眾多利用台鐵、捷運、公車等大眾運輸前往，既節省時間又可減少碳排。
此外，針對年底登場的淡水、八里跨河煙火活動，陳純敬指出，主辦單位文化局已提出人車分流與接駁車等交通維持方案，警察局將加強車輛管制與違規取締，嚴禁民眾駕車進入沙灘管制區或在台61線違停觀賞煙火。交通局呼籲民眾配合指引，共同維持活動安全秩序。
照片來源：新北市政府提供
