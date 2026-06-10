迎戰新竹縣長「天堂路」！ 鄭朝方「手握念珠」拼縮短城鄉差距
民進黨今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，兼任民進黨主席的總統賴清德親自出席提名記者會，大讚鄭朝方具備竹北治理經驗與改革決心，有能力帶領新竹縣持續進步發展，更形容他「走上一條天堂路」。鄭朝方也喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，宣示投入縣長選戰。
賴清德表示，鄭朝方是新竹縣土生土長的客家子弟，曾獲金曲獎提名，還曾擔任民進黨客家部主任、發言人等職務，兼具文化、藝術與公共治理歷練。他指出，鄭朝方運用法學訓練的嚴謹、科技思維的現代性，以及藝術文化的美感，發展出獨特的治理哲學，讓竹北成為科技產業與生活品質兼具的韌性宜居城市。
兼任民進黨主席的總統賴清德。圖／台視新聞
賴清德進一步指出，徵召鄭朝方參選具有三重意義。第一，鄭朝方兼具科技視野與文化底蘊，能夠成為串聯科技發展與文化傳承的重要橋梁；第二，新竹縣作為台灣科技重鎮，近年吸引大量年輕家庭移入，需要兼具效率與品質的公共服務，而鄭朝方已在竹北市政建設中展現相關能力；第三，期待將竹北治理經驗擴展至整個新竹縣，縮短城鄉差距，帶動各鄉鎮均衡發展。
賴清德表示，鄭朝方曾向他形容，縮短新竹縣城鄉差距是一條天堂路，「但是他有決心，以他過去的歷練跟竹北市的經驗，會好好走完這條天堂路」。
鄭朝方稱將新竹縣的城鄉差距拉平是一條天堂路，但他會好好走完。圖／台視新聞
接受徵召後，鄭朝方感謝竹北市民3年多來的支持與肯定，讓竹北被全台看見。他指出，過去在竹北推動基礎建設、交通改善與城市美學，希望未來能把相關經驗帶到新竹縣，讓更多鄉鎮共享發展成果。
鄭朝方分享自己的從政初心。他提到，年輕時受到長年奉獻新竹偏鄉與原住民族部落的趙姆姆修女深刻影響。趙姆姆修女畢生投入教育、社會服務及弱勢關懷，讓他理解公共服務的價值不在於個人成就，而是在於改善更多人的生活。
鄭朝方帶著趙姆姆修女贈送的念珠。圖／台視新聞
鄭朝方也展示由修女贈送的念珠，並感性表示，「我那時候不懂，但我現在懂了。她應該是希望我接續著她的未竟之路，繼續照顧原鄉、照顧新竹縣。」
鄭朝方更提出未來施政願景，包括打造新豐、湖口、竹北共同生活圈，改善交通與教育資源；推動關西、新埔觀光發展；活化竹東及客庄文化資源；並串聯北埔、峨眉、寶山等地觀光廊帶。他強調，未來將持續縮短城鄉差距，讓各鄉鎮依據自身特色發展，帶動整體新竹縣共同成長。
對於即將展開的縣長選戰，鄭朝方強調，他向來相信「把事情做好、做對就是最好的底氣」，未來將持續以務實態度爭取縣民認同，並喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」的口號，期盼獲得縣民支持，讓新竹縣迎向全新的發展階段。
賴清德替鄭朝方披上競選背帶。圖／台視新聞
責任編輯／陳俊宇
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