迎戰春節公安 雙北跨縣市聯防演練守護捷運安全

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府因應農曆春節假期將至，人流與運輸量大幅增加，規劃辦理多場春節前公共場所安全實兵演練，今（5）日下午與臺北市政府共同辦理「多名歹徒跨縣市、多車站進行危安攻擊」實兵演練，採雙北跨域合作模式，於捷運三重國小站及臺北市大橋頭站同步進行，全面驗證雙北市在緊急事故應變、運輸安全防護、橫向溝通聯繫及大量傷患救援等聯防機制之完整性。

《圖說》演練驗證雙北市在緊急事故應變、運輸安全防護、橫向溝通聯繫及大量傷患救援等聯防機制之完整性。〈新北市府提供〉

今天演練情境設定多名歹徒分別於捷運三重國小站及大橋頭站隨機攻擊旅客，造成多名乘客受傷。雙北市災害防救辦公室即時發布治安事件「災防告警細胞廣播訊息」（CBS），提醒民眾注意安全。現場同步進行旅客疏散、110與119通報、警力快打部署與犯嫌追緝，消防人員則展開緊急救護與傷患分流後送，鄰近醫院亦隨即啟動大量傷患應變機制，展現跨縣市醫療資源調度與整合能力。

朱惕之副市長表示，去年12月19日臺北捷運系統及鄰近地區曾發生隨機傷人事件，社會大眾再度關注公共場所與大眾運輸系統的安全議題。捷運系統跨越雙北市及桃園地區，並與台鐵、高鐵等系統共構，隨著三鶯線即將通車，未來路網將更加複雜且綿密，面對各類重大危安事件，跨縣市合作機制顯得格外重要。

《圖說》臺北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之〈前排右四〉聽取簡報。〈新北市府提供〉

他強調，此次演練完整呈現雙北市既有的聯防機制與資訊共享平台，即使在傷患人數持續增加、現場混亂的情況下，仍能精準執行傷患處置及跨縣市醫療資源調度。未來將在基北北桃合作架構下，持續精進各項防災與公安整備工作，確保不論面對何種災害，都能迅速整合各單位力量，全力守護市民生命財產安全，共同打造更穩固的城市安全網。