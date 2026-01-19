迎戰春節 南台灣訂房率兩樣情

農曆春節將至，台東縣旅宿過年訂房率呈現兩樣情，本島平均約6至7成，主要集中於大年初二至初四，與往年同期持平；綠島則受天候影響，目前僅約1成。（蕭嘉蕙攝）

農曆春節將至，南台灣旅宿過年訂房走勢有別。高雄市受大型活動帶動，訂房持續升溫，大型飯店訂房率達7至8成，後續有望破9成；屏東墾丁地區訂房率約5成；至於台東縣本島平均約6至7成，與往年同期持平，但離島受天候影響，綠島僅約1成，呈現兩樣情。

即將迎接長達9天的春節連假，高雄市旅宿率先開紅盤。高市府觀光局指出，旅宿訂房持續穩定成長，目前尚未進入最後統計階段。依往年經驗，訂房熱度多在年節前2周明顯升溫；隨著「高雄冬日遊樂園」等活動陸續登場，對訂房動能可望帶來正面助益。

高雄福華飯店表示，除夕至初三訂房率目前上看8成，後續將推出結合文化遊艇、近距離賞IP的船班套裝行程，預估屆時可望超過9成，甚至滿房。高雄漢來大飯店指出，今年春節訂房率較往年顯著提升，且部分日期已有提早訂房現象，目前已達8成以上。高雄翰品酒店亦表示，今年除夕至初三訂房率已達7成，預料可望達到8成目標。

相較之下，屏東墾丁則顯得慢熱。屏東縣民宿協會理事長余松華表示，目前春節期間墾丁訂房率約5成，研判旅客仍在觀望，或已安排出國行程。他也指出，部分旅客可能基於平日房價較低等考量，選擇在年後擇日出遊，但今年春節期間房價相對親民，民宿約2000多元即可入住不錯的雙人房。

台東縣訂房則在跨年晚會高峰後趨於平穩。旅人驛站旅宿連鎖董事執行長高泉傑指出，今年春節訂房集中在初二至初四，平均約6至7成，其餘天數多在5成以下。他坦言，訂房水準雖與往年同期相當，但持續受到出國旅遊熱潮影響，加上散客多傾向臨時訂房，「不敢對後續訂房有太多期待。」

此外，離島地區明顯受天氣因素影響，秋冬至初春期間東北季風盛行，風浪偏大，船班及航班易停駛，訂房表現相對低迷。凱旋飯店集團董事長李數奼表示，旗下位於綠島的飯店目前訂房率尚不達1成；台東市區平均則約6至7成，期待隨著春節期間各項景點活動陸續推出，能拉升至8成。