迎戰氣候變遷 耐熱香米新品種「台農88號」亮相

農試所今天發表香米品種「台農88號」。（農試所提供／李京昇台中傳真）

氣候變遷帶來的高溫、乾旱與病蟲害，讓稻米生產面臨愈來愈大挑戰，農業部農業試驗所研究團隊為此花了11年時間，終於成功培育出全新的耐熱香米品種「台農88號」，這個品種不只耐熱、省水，米質和產量也都相當穩定，今天農試所特別舉辦發表會，同步完成技術移轉，準備推廣給業者與農民試種。

農試所指出，台灣農業正面臨關鍵轉型期，極端氣候、生物多樣性降低和全球糧食危機都讓稻作風險升高，稻米作為台灣最重要的糧食作物之一，在節水、碳減排、地下水涵養等方面也扮演重要角色，因此提升稻作韌性勢在必行。

台農88號是以具有芋頭香氣的「台農74號」和產量高的「台南11號」交配栽培，經多年選拔與田間試種，才定案為新品種。農試所表示，台農88號煮起來的米飯油亮、有光澤，口感Q彈、甜度高，還帶著淡淡芋頭香，相當有市場競爭力。

更關鍵的是它的耐熱表現，在高溫檢定中，台農88號在穀粒充實期間面對連續39度高溫，稔實率損失比「台南11號」少23％，米粒白堊質率也少13％，代表它對熱害更不敏感，適合未來愈來愈熱的氣候。此外，它具穩定抗病性、氮肥利用效率提高7％，灌溉用水可省下約19％，還能降低甲烷排放，符合低碳友善耕作。

為讓農民在管理上更輕鬆，農試所這次也展示「葉稻熱病警示技術」與「褐飛蝨AI警示技術」兩項農業技術。前者利用無人機拍攝多光譜影像，能提前7至10天發現病徵；後者則用手機搭配AI辨識，準確率超過8成。這些工具可以幫助農民及早防治，減少農藥用量。農試所表示，未來將持續推動品種改良、智慧農業與永續加工三大方向，希望幫助農民提升抗風險能力，也讓台灣稻作在氣候變遷下仍能穩定生產。

