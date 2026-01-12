迎戰牙醫學長溫世政 許淑華期待是場君子之爭

尋求連任的南投縣長許淑華，期待年底選舉是場君子之爭。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

民進黨選對會拍板，徵召新北市牙醫師公會理事長溫世政參選下屆南投縣長，挑戰國民黨籍尋求連任的許淑華；許淑華對此表示，民進黨這張牌打得蠻好！期待和對手打一場以政見為主的君子之爭，而不是淪於口水戰。

許淑華表示，雖然不認識溫醫師，不過從簡歷中得知溫是炎峰國小與草屯國中畢業，是她的學長，且是學霸級人物，在新北市擁有牙醫事業體。而近日溫世政也在拜訪地方宮廟，提出對地方一些想法與理念，令她頗為期待。

許淑華指出，南投縣醫療資源相對匱乏，長期依賴單向支援或巡迴醫療等非常態方式，她樂見溫世政憑藉醫療專業背景，提出具體改善方案，並期待雙方能針對南投縣未來整體發展交換意見，也希望分享自己主政三年多來在交通、社福等面向的努力，彼此交流互相切磋。

許淑華表示，以往選舉，藍綠攻防，每每淪為口水戰，縣民聽不到實質的政見，歡迎任何「北漂」或任何學子能回到南投來服務，期待能聽到對手更多選舉的政見。這次民進黨推出非典型政治人物參選，覺得這張牌「打得蠻好」，對於南投縣整體的發展應該是好事，期盼未來能聚焦南投的未來，讓縣民來理性選擇。