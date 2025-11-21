迎戰短內容時代！美妝洞察報告揭開「參、實、秒」行銷三心法

美妝產業正式進入「流量大洗牌」時代！數據科技領導品牌大數據股份有限公司今(21)日公布最新《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》自2024年1月1日至2025年10月31日觀察發現，儘管美妝保養的整體話題聲量略有降溫，但台灣本土品牌的網路聲量卻如「黑馬」般異軍突起，從2024年的10.2%提升至20.7%，聲量占比增幅達一倍。其關鍵在於本土品牌成功找到更「有感」的社群切入點，並運用美妝主戰場Threads，積極搶佔消費者心佔率。大數據(股)公司指出，短內容正在重新定義品牌與消費者的互動方式，「參・實・秒」三大心法就是為品牌在新世代內容競爭中建立勝率。讓產品走進真實情境（參）、用可信的第一視角建立信任（實）、並以短影音與極短訊息迅速傳遞價值（秒），將成為未來一年品牌突破成長曲線的關鍵。日前，大數據(股)公司與全渠道整合專家beBit TECH合作舉辦「2026台灣美妝保養品牌趨勢講座」，由大數據(股)公司創新行銷部總監袁鈺婷及beBit TECH業務副總監項靖雅，分別從數據洞察、媒體規劃與實務經驗切入，洞察社群最熱門的保養品品項及受眾群，同時讓品牌運用AI賦能成長行銷路線，抓住更多可能。

Dcard等討論區不再熱衷 短影音、短文章改寫美妝版圖

台灣品牌整體聲量占比也在這波平台轉移中快速增加。2024年（1至10月）台灣品牌在整體美妝保養聲量中僅占10.2%，然而2025年同期已提升至20.7%，占比成長超過一倍；相較之下，國際品牌的聲量占比則從89.8%下滑至79.3%。數據顯示，台灣品牌不僅成功在多平台搶回討論熱度，更透過Threads、Facebook與短影音的使用模式，拓展出更貼近消費者的新溝通路徑，讓本土品牌在競爭激烈的市場中展現強勁上升動能。

國際品牌各來源的聲量普遍下降（僅Threads年成長21.5%），其中又以傳統美妝討論區（如Dcard）的行銷策略明顯放緩。過去國際品牌在Dcard上的贊助與廣告投放大幅減少，直接影響了討論熱度，使Dcard平台上的文章回文數及按讚數皆有明顯下降。且國際品牌聲量來源中Threads成為「唯一」成長的社群，可見Threads短文/短影音的趨勢，恰恰命中台灣消費者喜好，過去需花時間醞釀的「長文字/文章」不再是大眾關注的焦點，國際品牌過去仰賴的長篇深度行銷效益已然減弱，品牌亟需適應消費者注意力向短內容轉移的新常態。

超過50%內容來自真實使用者請益與心得分享

Threads在所有社群平台中展現出高度成長潛力，成為美妝保養市場的熱門平台。《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告顯示Threads的網路好感度（P/N值3.86）相對較低，但其平均按讚數卻位居所有平台之冠（4,983次）。觀察發現，Threads上較多的「負面評論」多為使用者尋求解方的「求助型抱怨」，這反而讓它成為一個品牌可以從中找到市場痛點、提供解決方案的「活資料庫」。

此外，Threads也透過平均僅116字的文章，創造高傳播效益，驗證了簡短、快速、具備視覺記憶點的內容，更能瞬間引發共鳴。「萬事問脆友」的閨蜜感更成為Threads社群創造高效傳播的關鍵，超過50%的內容來自真實用戶的「請益」與「心得」分享。200字以上的高互動長文多以「第一視角」說故事，將產品巧妙植入於溫馨或有趣的生活情境中（例如「急急忙忙趕上班，閨蜜幫我選口紅」），這種「聯想性共鳴」，讓消費者從被動接收資訊轉變成「我被燒到了，我也想擁有」的自我需求。

2025彩妝三大熱點

今年彩妝市場的討論焦點明顯從風格導向轉向「功能導向」，《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告指出其中「持色、持久、控油」三大需求成為消費者最在意的購買關鍵。在唇彩類別中，不沾杯、12小時持色等訴求引發大量討論，像YSL、KATE與Maybelline等品牌透過IG短影音與KOL試色內容推動話題，使「持色力」成為唇彩聲量飆升的核心因素。底妝亦呈現同樣趨勢。無論是植村秀、Armani或Maybelline，皆以「長效不脫妝」作為主軸溝通，並透過YouTube長影片與IG實測合作，強化「流汗不花妝、吸油更持妝」的產品印象。此外，定妝產品的主打重點從「讓妝更完整」進一步進化為「柔焦與控油」，使蜜粉與定妝噴霧更具有「縮時修片」般的即時效果，獲得消費者高度認同。整體而言，2025彩妝市場確立一個明確趨勢：耐用性決定購買意願。消費者期待彩妝能在快節奏生活下穩定維持狀態，使「妝容持續力」成為各品牌競逐的核心戰場。

在保養領域，「外泌體」成為今年最強黑馬話題，以超過70萬筆以上的聲量躍升為全台第三大熱門保養成分，從精華、面膜、乳霜，到潔顏、養髮甚至內服保健品，外泌體已成為橫跨臉部保養與全方位美容的新星。該成分原先由韓國市場帶起，但真正將其推向主流、形成高度話題性的，則是台灣品牌的大量投入與跨品類擴張，透過KOL實測、專家合作、醫美專業背書等方式，使外泌體從成分熱詞進化為消費者真正理解與願意嘗試的新科技保養。整體來看，外泌體在2025不僅代表一個成分趨勢，更象徵保養市場正式進入「成分科技化

品牌必備三大心法

大數據(股)公司透過《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告，歸納出美妝品牌迎戰短內容時代的三個核心策略心法，建議品牌應掌握「參、實、秒」三點來實現商業成長。首先是參（情境聯想促購）：將產品融入真實生活情境，巧妙回應Threads上「求助型抱怨」等痛點，讓產品成為解決方案的關鍵，強化「參與感」的促購效益。其次是實（建立第一視角共鳴）：透過使用者視角、KOL實測心得或真實的皮膚改善「心路歷程」說故事，運用「聯想性共鳴」建立深度信任，讓消費者從被動接收轉為主動需求。最後則是秒（掌握短影音即時力）：品牌內容須具備速度感，掌握Threads「50字+圖片」黃金法則，在極短時間內抓住消費者注意力並傳達核心價值。

全渠道整合專家beBit TECH也觀察，在社群環境的快速變化下，AI工具可以在三大層次創造極大優勢。首先是數據洞察，AI已經進化到可以從會員數據裡找到每位客人的購物習慣、購買動機，做到最精準的分眾，提升投廣和會員經營的每月業績；第二是促成轉單，結合適合美妝保養品牌的行銷導購劇本，在人、貨、場三方面，協助品牌提高線上LINE／EDM／EC官網、線下結帳率達到3倍以上；第三是策略建議，AI可以提出如同資深行銷經理一樣的數據洞見，分析過往活動各項指標，以應對下一檔活動，做好行銷準備，追求更好的業績表現。結合大數據(股)公司的輿情分析軟體，beBit TECH AI功能在2026年將極致放大品牌營業額表現，尤其在會員首購、複購、長期顧客終身價值的成效。

完整《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/93

