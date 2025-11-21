迎戰短內容時代！美妝洞察報告揭開「參、實、秒」行銷三心法
美妝產業正式進入「流量大洗牌」時代！數據科技領導品牌大數據股份有限公司今(21)日公布最新《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》自2024年1月1日至2025年10月31日觀察發現，儘管美妝保養的整體話題聲量略有降溫，但台灣本土品牌的網路聲量卻如「黑馬」般異軍突起，從2024年的10.2%提升至20.7%，聲量占比增幅達一倍。其關鍵在於本土品牌成功找到更「有感」的社群切入點，並運用美妝主戰場Threads，積極搶佔消費者心佔率。大數據(股)公司指出，短內容正在重新定義品牌與消費者的互動方式，「參・實・秒」三大心法就是為品牌在新世代內容競爭中建立勝率。讓產品走進真實情境（參）、用可信的第一視角建立信任（實）、並以短影音與極短訊息迅速傳遞價值（秒），將成為未來一年品牌突破成長曲線的關鍵。日前，大數據(股)公司與全渠道整合專家beBit TECH合作舉辦「2026台灣美妝保養品牌趨勢講座」，由大數據(股)公司創新行銷部總監袁鈺婷及beBit TECH業務副總監項靖雅，分別從數據洞察、媒體規劃與實務經驗切入，洞察社群最熱門的保養品品項及受眾群，同時讓品牌運用AI賦能成長行銷路線，抓住更多可能。
Dcard等討論區不再熱衷 短影音、短文章改寫美妝版圖
《溫度計Survey》
台灣品牌整體聲量占比也在這波平台轉移中快速增加。2024年（1至10月）台灣品牌在整體美妝保養聲量中僅占10.2%，然而2025年同期已提升至20.7%，占比成長超過一倍；相較之下，國際品牌的聲量占比則從89.8%下滑至79.3%。數據顯示，台灣品牌不僅成功在多平台搶回討論熱度，更透過Threads、Facebook與短影音的使用模式，拓展出更貼近消費者的新溝通路徑，讓本土品牌在競爭激烈的市場中展現強勁上升動能。
國際品牌各來源的聲量普遍下降（僅Threads年成長21.5%），其中又以傳統美妝討論區（如Dcard）的行銷策略明顯放緩。過去國際品牌在Dcard上的贊助與廣告投放大幅減少，直接影響了討論熱度，使Dcard平台上的文章回文數及按讚數皆有明顯下降。且國際品牌聲量來源中Threads成為「唯一」成長的社群，可見Threads短文/短影音的趨勢，恰恰命中台灣消費者喜好，過去需花時間醞釀的「長文字/文章」不再是大眾關注的焦點，國際品牌過去仰賴的長篇深度行銷效益已然減弱，品牌亟需適應消費者注意力向短內容轉移的新常態。
超過50%內容來自真實使用者請益與心得分享
Threads在所有社群平台中展現出高度成長潛力，成為美妝保養市場的熱門平台。《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告顯示Threads的網路好感度（P/N值3.86）相對較低，但其平均按讚數卻位居所有平台之冠（4,983次）。觀察發現，Threads上較多的「負面評論」多為使用者尋求解方的「求助型抱怨」，這反而讓它成為一個品牌可以從中找到市場痛點、提供解決方案的「活資料庫」。
此外，Threads也透過平均僅116字的文章，創造高傳播效益，驗證了簡短、快速、具備視覺記憶點的內容，更能瞬間引發共鳴。「萬事問脆友」的閨蜜感更成為Threads社群創造高效傳播的關鍵，超過50%的內容來自真實用戶的「請益」與「心得」分享。200字以上的高互動長文多以「第一視角」說故事，將產品巧妙植入於溫馨或有趣的生活情境中（例如「急急忙忙趕上班，閨蜜幫我選口紅」），這種「聯想性共鳴」，讓消費者從被動接收資訊轉變成「我被燒到了，我也想擁有」的自我需求。
2025彩妝三大熱點
《溫度計Survey》
今年彩妝市場的討論焦點明顯從風格導向轉向「功能導向」，《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告指出其中「持色、持久、控油」三大需求成為消費者最在意的購買關鍵。在唇彩類別中，不沾杯、12小時持色等訴求引發大量討論，像YSL、KATE與Maybelline等品牌透過IG短影音與KOL試色內容推動話題，使「持色力」成為唇彩聲量飆升的核心因素。底妝亦呈現同樣趨勢。無論是植村秀、Armani或Maybelline，皆以「長效不脫妝」作為主軸溝通，並透過YouTube長影片與IG實測合作，強化「流汗不花妝、吸油更持妝」的產品印象。此外，定妝產品的主打重點從「讓妝更完整」進一步進化為「柔焦與控油」，使蜜粉與定妝噴霧更具有「縮時修片」般的即時效果，獲得消費者高度認同。整體而言，2025彩妝市場確立一個明確趨勢：耐用性決定購買意願。消費者期待彩妝能在快節奏生活下穩定維持狀態，使「妝容持續力」成為各品牌競逐的核心戰場。
在保養領域，「外泌體」成為今年最強黑馬話題，以超過70萬筆以上的聲量躍升為全台第三大熱門保養成分，從精華、面膜、乳霜，到潔顏、養髮甚至內服保健品，外泌體已成為橫跨臉部保養與全方位美容的新星。該成分原先由韓國市場帶起，但真正將其推向主流、形成高度話題性的，則是台灣品牌的大量投入與跨品類擴張，透過KOL實測、專家合作、醫美專業背書等方式，使外泌體從成分熱詞進化為消費者真正理解與願意嘗試的新科技保養。整體來看，外泌體在2025不僅代表一個成分趨勢，更象徵保養市場正式進入「成分科技化
品牌必備三大心法
大數據(股)公司透過《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告，歸納出美妝品牌迎戰短內容時代的三個核心策略心法，建議品牌應掌握「參、實、秒」三點來實現商業成長。首先是參（情境聯想促購）：將產品融入真實生活情境，巧妙回應Threads上「求助型抱怨」等痛點，讓產品成為解決方案的關鍵，強化「參與感」的促購效益。其次是實（建立第一視角共鳴）：透過使用者視角、KOL實測心得或真實的皮膚改善「心路歷程」說故事，運用「聯想性共鳴」建立深度信任，讓消費者從被動接收轉為主動需求。最後則是秒（掌握短影音即時力）：品牌內容須具備速度感，掌握Threads「50字+圖片」黃金法則，在極短時間內抓住消費者注意力並傳達核心價值。
全渠道整合專家beBit TECH也觀察，在社群環境的快速變化下，AI工具可以在三大層次創造極大優勢。首先是數據洞察，AI已經進化到可以從會員數據裡找到每位客人的購物習慣、購買動機，做到最精準的分眾，提升投廣和會員經營的每月業績；第二是促成轉單，結合適合美妝保養品牌的行銷導購劇本，在人、貨、場三方面，協助品牌提高線上LINE／EDM／EC官網、線下結帳率達到3倍以上；第三是策略建議，AI可以提出如同資深行銷經理一樣的數據洞見，分析過往活動各項指標，以應對下一檔活動，做好行銷準備，追求更好的業績表現。結合大數據(股)公司的輿情分析軟體，beBit TECH AI功能在2026年將極致放大品牌營業額表現，尤其在會員首購、複購、長期顧客終身價值的成效。
完整《搶攻「脆」戰場 卸下濾鏡行銷 美妝社群回歸「真實」對話》洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/93
看更多網路溫度計文章
年齡偏見激化世代對立？ 高齡駕駛、詐騙情境...30大網路負面詞彙揭露高齡歧視
AI智能防詐！大數據KEYTECTOR防偽冒 攜手勤業眾信共創防詐生態圈
BIG DATA EVENT 2025重磅推出AI新品 強化品牌信任防線
2025 網路口碑之星｜32獎項一次看
2025十大療癒系亞洲品牌揭曉 哪個角色最能溫暖你的心？
其他人也在看
輝達子公司落地台灣 龔明鑫還原8天火速批准增資始末
經濟部投審司今（21）日核准輝達在台子公司「台灣輝達經典股份有限公司」增資10億元。經濟部長龔明鑫今天對此表示，輝達早已表態有意落地台灣（設子公司），中央政府絕對支持，地方政府也很努力，共同讓輝達的海外總部可以在台灣落地。太報 ・ 1 天前
第十一屆喜瑞爾盃國小桌球邀請賽熱力登場
2025 年喜瑞爾盃國小桌球邀請賽於11月22日在梧棲國中如火如荼展開！今年的賽事由福壽實業股份有限公司與台中市教育局再度攜手舉辦，從規畫到執行延續了「推動基層教育、落實永續行動」的精神，吸引來自全台各地的小選手參賽。多位地方民意代表、教育單位及學校代表親臨會場，與滿場的選手與家長一同見證充滿熱血的競技時刻。多年不間斷投入福壽以永續精神推動體育教育扎根自創辦以來，喜瑞爾盃桌球賽始終秉持「讓每位孩子都能安心運動、自由成長」的理念。如今已邁入第十一屆，福壽實業每年斥資數十萬元籌組比賽、更新器材、完善場地配置，以實質的投入強化賽事品質，確保所有參賽的小選手都能在公平、安全的環境中競技。多年來的穩定支持，讓喜瑞爾盃桌球賽從地方比賽逐步擴展成深具代表性的公益賽事，成功拉近城市與偏鄉的資源差距，也讓更多熱愛運動的孩子獲得展現自我的舞台。福壽相信，透過企業持續性的投入，能讓體育教育在基層真正扎根，並在孩子心中種下自信、健康與勇敢追夢的力量。以體育縮短資源差距穩定投入支持孩子勇敢追夢福壽實業長期關注兒童健康與基層教育問題，相信「運動是建立自信與韌性的最佳途徑」。透過公益體育賽事，讓不同縣市、不同資源背台灣好新聞 ・ 19 小時前
游盈隆點名蔡英文選2026台北市長 王世堅表態了！
有關2026台北市長選戰，民進黨人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記；台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委王世堅昨（21日）受訪指出，就他理解的是，游可能認為說要有如蔡英文這樣「核子彈級爆發」的領袖參選，這樣選情才會激烈；但他也透露，蔡希望能有一個安穩的退休時光。中時新聞網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前