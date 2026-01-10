迎戰考季 彰化開化寺「臨試抱佛腳」為考生祈福

開化寺管理人林世賢市長持文昌帝君的智慧筆逐一為考生「點」頭象徵開智慧。圖／彰化市公所提供





鑑於國內各項重要升學與國家考試陸續登場，考生壓力與日俱增，擁有三百多年歷史的縣定古蹟開化寺，10日特別為各類應試考生舉辦別具特色的《臨試抱佛腳》祈福活動，以傳統信仰結合文化創意，為即將走上考場的學子注入滿滿祝福與信心。活動一開放即吸引眾多考生關注，共有60名成功報名、準備迎戰考試的考生齊聚寺內，共同參與祈福儀式。

考生在菩薩像前靜心抄寫心經。圖／彰化市公所提供

本次祈福活動在開化寺管理人林世賢市長帶領下隆重展開，考生依序完成祈福團拜、靜心抄寫《心經》、靈印加持等一連串莊嚴而溫馨的儀式，藉由儀式過程沉澱心情、穩定情緒。隨後，考生們分批登上寺樓頂，與矗立其上的8公尺高大觀音聖像合影，並象徵性地「抱（摸）佛腳」，祈求觀世音菩薩與文昌帝君庇佑，期盼在考場上臨危不亂、發揮實力，一舉金榜題名。

廣告 廣告

縣定古蹟開化寺長年庇佑地方、護持文風，為鼓勵學子安心應試，今年6月間首度推出《臨試抱佛腳》祈福活動，因形式新穎、意義深遠，獲得考生與家長熱烈迴響。此次因應新一波考季即將到來，特別應考生要求再度加辦，希望透過宗教信仰的祝福力量，結合文化創意巧思，讓考生在備考之餘，也能獲得心靈上的支持與慰藉。

開化寺管理人林世賢市長陪同考生在寺頂樓8公尺高的大觀音聖像旁抱（摸）佛腳。圖／彰化市公所提供

林世賢市長表示，大學學科能力測驗將於1月17日至19日登場，接續還有國中教育會考、大學分科測驗以及各類國家考試，皆是考生人生中重要的關鍵時刻。作為彰化在地重要信仰中心，開化寺三百多年來由觀世音菩薩守護彰化古城、嘉祐群黎；此次也特別開放平時不對外開放的寺樓空間，讓考生得以近距離親近大觀音聖像，在莊嚴與祝福中獲得力量，以更從容、自信的心情迎接人生的重要挑戰。

開化寺管理人林世賢市長偕考生與家長完成祈福後大合影留念。圖／彰化市公所提供

更多新聞推薦

● 「如果只讓少數新增預算通過是為德不卒」 賴清德：要審預算就應完整、透徹