迎戰藍白的誰？蘇巧慧選新北市長喊：不預設對手

民進黨立委蘇巧慧9日現身丹鳳國小，參加同黨立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動。（張鎧乙攝）

民進黨立委蘇巧慧日前確定獲選對會徵召，代表黨角逐明年新北市長選舉。她9日出席立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，受訪時強調自己早已為參選全力準備，並不在意藍白陣營尚未敲定人選，表示「我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任、最有新意的候選人」。

蘇巧慧9日現身丹鳳國小，參加同黨立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，吸引許多親子同樂。面對媒體詢問藍白陣營人選仍未定案，是否預設對手可能是黃國昌或李四川時，蘇巧慧語氣堅定表示：「我準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常努力。不論在國會問政、地方政見提出，或勤走基層，都是為了爭取服務全新北市民的機會。」

廣告 廣告

她強調，參選是出於自身的志願與責任，與其他人是否參戰並無關聯，「我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任、最能帶給城市新意的候選人。」展現出對選戰節奏與方向的自信。

至於先前提到要組「最強團隊」，蘇巧慧也進一步透露目前進度。她表示，團隊中已有許多年輕人陸續加入，也有資深前輩在背後提供經驗與指導，「像我身旁的吳秉叡委員是學長，翁震州是後勁，光是這樣就看得出來我們已經是3代政治工作者的組合。」

蘇巧慧補充，「我們的團隊本來就是資深的與年輕的並進，未來也會廣納各界人才。」她強調，無論是有政治經驗的前輩，還是第一次想投入公共事務的年輕人，「我們都非常歡迎，一起為社會奉獻。」

【看原文連結】