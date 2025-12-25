迎戰謝國樑連任之路 童子瑋點出基隆通勤、長照、托育三大痛點

基隆市議會議長童子瑋投入2026選戰，強調未來將持續關注市民生活需求，並爭取更多支持（圖／翻攝自童子瑋臉書）

2026年基隆市長選戰逐漸升溫，隨著現任市長謝國樑表態將爭取連任，民進黨也正式徵召基隆市議會議長童子瑋投入選戰，再度上演藍綠對決。對此，童子瑋今（25）日表示，基隆當前最迫切的，是回應市民在通勤、長照與托育上的實際負擔，讓市政真正貼近生活、為城市長遠發展努力。

童子瑋表示，基隆是一座深具潛力的城市，無論是海港、山城，或是老文化與新商業，都是重要資產與發展機會，但如何讓發展與生活並進、讓傳統與進步共存，正是他自擔任市議員到議長以來持續思考的核心問題。他認為，在邁向未來之前，必須先把現在顧好。

廣告 廣告

童子瑋指出，基隆仍面臨多項實際市政挑戰，包括通勤族每日早出晚歸的交通壓力、長輩長照與醫療資源需求、青年父母的托育負擔，以及城市定位與特色尚未明確等問題，這些都是市民日常生活中真實存在的困境。

他強調，相較於短暫的建設亮點，更迫切的是市民在基隆生活是否感到舒適與便利，城市建設是否持續推進並帶來實質改變，以及年輕世代在這座城市成長，究竟能否看見未來與希望。

童子瑋也表示，對於謝國樑所提出「做好市政就是最好的連任策略」的說法，他是認同的，因為在他看來，選舉本質在於提出更好的政策與願景，透過良性競爭，為市民謀福利、顧生活。最後，童子瑋感謝黨內的肯定，並表示下一步將積極爭取基隆市民的支持，持續為城市的未來努力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區