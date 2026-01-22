迎戰超高齡社會，《台灣居家透析白皮書》啟動國家級醫療轉型工程

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「對病人而言，世界上最遙遠的距離，不是地圖上的公里數，而是從醫院病床回到家中那張床的距離。」

衛生福利部與台灣腎臟醫學會發布《台灣居家透析白皮書》，宣告啟動國家級醫療轉型工程，以「以家為核心（Home-Centric）」為核心理念，結合數位科技與制度改革，勾勒台灣腎臟照護邁向2035年的新藍圖，目標將居家透析盛行率提升至18%，讓更多腎友能在熟悉的家中安心治療。

從南迴140公里求生路 看見透析病人的日常挑戰

長年以來，偏鄉腎友為了維持生命，必須付出極高的交通成本。以台東南迴地區為例，部分長輩每週需三次往返台東市區洗腎，單趟車程長達1.5至2小時，來回往往耗費3至4小時，對體力與生活都是沉重負擔。

台東南迴診所護理師婉柔回憶，過去遇到豪雨或颱風，道路中斷時，甚至需出動直升機協助病人下山洗腎；即便近年採取預防性安置，也意味著長輩必須暫時離開熟悉的家園。這些看似日常的奔波，正是白皮書希望解決的結構性問題。

不只偏鄉，城市高樓也是另一種「醫療距離」

白皮書指出，「距離」並非只存在於地理偏遠地區，對於居住在無電梯公寓的都市長者而言，日復一日上下樓梯前往透析中心，同樣也是一道難以跨越的門檻。

居家透析透過醫療模式轉換，讓治療融入生活，病人可在睡眠或居家作息中完成透析，不僅提升生活品質，也讓醫療真正回到最安全、最熟悉的場域——家。這正是白皮書所強調，從「140公里」縮短到「0距離」的核心精神。

國家承諾三大支柱，推動「以家為核心」醫療韌性

台灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，疫情後，「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略 。包括美國、香港、泰國等國皆積極推動相關政策，「居家透析」除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。面對這股全球浪潮，台灣不只要跟上，更要建立獨特的「台灣模式」，並以此定義出三大戰略層次 ：

1.國家願景的定錨：響應賴清德總統「健康台灣」的國家願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合。

2.韌性醫療的策略：居家透析」是目前末期腎臟病的治療方法之一。未來，除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

3.醫療外交的展現：透過輸出台灣的居家透析經驗，成為國際醫療典範，展現台灣的軟實力。

健保投入4.3億元，居家透析兼顧照護品質與永續

中央健康保險署副署長張禹斌表示，腎臟病防治與延緩進入長期透析，不僅是醫療挑戰，更攸關健保永續。健保署已自透析相關預算中提撥4.3億元，支持腹膜透析與居家透析發展，並結合遠距智慧醫療，提升照護品質，同時降低醫療行為對環境的衝擊。

衛生福利部部長石崇良強調，這是一項啟動國家醫療轉型的工程。未來的醫療體系將從過去的「以醫院為中心（Hospital-Centric）」轉型為「以家為核心（Home-Centric）」。政府承諾將以三大支柱推動此願景 ：

1.醫療韌性（Resilience）： 分散大型醫院風險，確保災難時治療不中斷。

2.健康平權（Equity）： 無論住在深山或都市公寓，皆享有平等的醫療權。

3.永續經營（Sustainability）： 優化資源配置，將預算投入高價值醫療。

石崇良宣示，政府已正式受領白皮書，將投入資源建設遠距基礎設施並推動法規鬆綁，目標在2035年將居家透析盛行率提升至18%，讓「留在家裡接受治療」不再是少數人的選項，而是台灣腎臟照護的新常態。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

