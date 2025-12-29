迎戰超高齡社會！「居家安全達人」打造防跌又有設計感的樂齡居家

【警政時報 趙靜姸／新北報導】面對台灣即將邁入超高齡社會，長者居家安全議題刻不容緩。由「居家安全達人股份有限公司」打造的首座實體旗艦店——居家生活館，於日前在新北市中和區盛大開幕，吸引產官學界與社團領袖逾百位貴賓到場剪綵，共同見證結合「專業防跌」與「溫暖設計」的居家安全新里程。

開幕活動邀請真耶穌教會謝文欽執事為來賓祝福禱告，並由「華慈晨曦庇護工場」慢飛天使帶來溫馨演出，為寒冬注入社會關懷與希望。

真耶穌教會執事謝文欽（左）與「居家安全達人股份有限公司」執行長林道然（右）合影，並祝福與會來賓及居家生活館，能成為當地家庭的好幫手。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

不同於傳統輔具門市的陳列方式，「居家生活館」以「沉浸式情境體驗」為核心，館內規劃客廳、衛浴、臥室與樓梯四大生活場域，將居家安全概念具象化，讓民眾實際感受防跌設計如何融入日常生活。

同時，生活館提供完善的一站式居家服務，涵蓋無障礙空間規劃，以及冷氣清洗、防水抓漏、全屋淨水、家具修復、水電修繕、油漆木工、整體衛浴、地板與窗簾等項目，協助子女與長者一次完成居家改善，減少奔波與尋找工班的困擾。

立法委員張智倫（左）蒞臨現場向「居家安全達人股份有限公司」執行長林道然（右）表示祝賀，並說明政府最新的「老宅延壽機能復新計畫」，三年投入50億元、最高補助960萬元。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

執行長林道然表示，許多子女希望為父母改善居家環境，卻常遭長輩婉拒，認為「自己還沒老」。他指出，居家生活館的存在，就是讓民眾親身體驗安全扶手、防滑地板與動線照明不只是防護設備，更是兼具設計感、能提升生活品質的居家配件。

新北市建築材料商業同業公會理事長吳昇翰（右二）現場祝賀，並希望推動居家安全、無障礙設施為未來建材的一大重點。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

選擇深耕中和，居家生活館期許成為雙北地區的居家安全示範據點。未來除產品展示外，也將不定期舉辦居家安全講座、失智症預防宣導及照顧者喘息活動，實踐社區共融。為拋磚引玉，居家安全達人亦攜手中華民國紳士協會與國際扶輪3482地區台北福氣扶輪社，預計於2026年免費為100位弱勢高齡者進行浴廁防滑施作，降低滑倒風險。

BNI 新北西A區執行董事周令璿（左）表示居家生活館透過合作取代競爭，相信在「居家安全達人股份有限公司」執行長林道然（右）的帶領下，打造成新藍海市場的示範店。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

林道然強調，這不只是一間店的開幕，更是對台灣長輩的一份承諾，希望讓「安全」成為每個家庭最好的守護。隨著居家生活館正式啟用，民眾可獲得更即時、專業的居家評估與改善建議，為家中長輩打造「不易跌、好起身、舒適住」的樂齡安居環境。

