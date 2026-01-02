迎戰超高齡社會 新北全國首創高齡長期照顧處揭牌

（記者陳志仁／新北報導）新北市65歲以上長者已突破80萬人，為全國最多；因應超高齡社會挑戰，新北市政府今（2）日正式成立「高齡長期照顧處」，整合跨局處資源，提供單一窗口、一站式服務，打造高齡友善城市。

圖／新北市政府今（2）日正式成立「高齡長期照顧處」。（新北市政府衛生局提供）

新北市長侯友宜表示，新北市總人口約404萬人，其中65歲以上長者占比快速攀升，照顧需求日益增加；市府率六都之先成立高齡長期照顧處，整合衛生局、社會局等相關單位資源，透過制度化與專責化的治理模式，強化長照政策規劃與服務輸送，讓民眾申請服務更便利、照顧更到位。

廣告 廣告

侯友宜指出，市府自108年起即積極擴充長照量能，包含全國首創設立25處「有fu長照站」，鼓勵長輩走出家門、維持健康生活；同時廣設5,500處失智守護站、120家日間照顧中心，並持續朝115年達成130家日照中心的目標邁進，落實長者在地安養、在地樂活。

侯友宜也特別感謝各醫療院所、協會及公私立機構長年與市府攜手合作，將民間資源轉化為公共照顧量能；未來市府也將加速推動「銀新未來城」及板橋醫療園區BOT案，強化區域醫療與長照服務，回應人口老化所帶來的照顧需求。

衛生局長陳潤秋強調，高齡長期照顧處將統籌長照政策、服務體系、資源整合及品質監督，作為民眾需求評估與服務銜接的單一窗口，讓長者能在熟悉的生活圈中獲得妥善照顧；新北市今年將加速推動「銀新未來城」招商作業，是新北市推動『醫、動、養』政策的重要基地。

衛生局補充，「銀新未來城」規劃500戶只租不售、附服務的友善住宅，設置可服務120位長輩的日間照顧中心，並規劃200床住宿式長照機構，結合診所、運動與托育設施；此外，將提供從健康到失智失能的連續性照護，建構「青銀共融、安居新北」的跨世代生活環境。

更多引新聞報導

新北市第二行政中心上梁 115年底完工翻轉城市軸線

新北長者疫苗抽好禮倒數 iPhone 17 Pro Max等你拿

