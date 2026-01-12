迎戰超高齡 屏東長照穩定前行

根據內政部最新戶籍人口統計，台灣65歲以上人口已超過兩成，正式進入「超高齡社會」，屏東縣高齡人口占比達21.84％，位居全國第五。

高齡化是長期趨勢，屏東已經超前部署，我在2023年3月1日履行承諾，率全國之先成立縣府一級單位「長期照護處」，從制度、資源到服務全面升級。

近年來屏東長照涵蓋率已達114.8％，不只超越全國平均，也在多項居家式、社區式與機構式長照服務中，交出亮眼成績。

屏東首創「愛智憶疑似失智者確診加值服務」，專人協助、綠色通道與交通補助，提升早期確診率；「失智個案管理平台」，讓介入更即時、更精準；「失智照護教研中心」，導入研究與智慧科技，讓照顧走得更遠。

在原鄉，我們設立「原民長照研發中心」，編撰符合文化脈絡的照顧指引；在社區，發展「無圍籬共融日照模式」，把照顧從空間延伸到生活；並在大武營區設立首座「好屏生活長照館」，結合歷史建物、科技體驗與資源展示，讓長照成為日常。

屏東更配合中央長照3.0政策，以在地人才培力、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等六大策略前行，從出院銜接到社區、從復能到喘息，讓照顧進入每一個家庭。

超高齡社會來臨，長照路很漫長，縣府會當最可靠的好厝邊，讓長照穩定前行！