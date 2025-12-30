迎戰跨年人潮 北市跨年晚會醫療整備完成 8醫護站、9救護車守護安全

2026臺北跨年晚會將吸引大批人潮，北市衛生局提醒，參加跨年晚會民眾應注意保暖、避免推擠及飲酒過量，如有身體不適可就近前往醫護站尋求協助，平安回家最重要。。（圖片來源／台北101臉書）

2026臺北最high新年城跨年晚會將於114年12月31日晚間7時於市府前廣場舉辦，並延續至115年1月1日凌晨1點，臺北市政府衛生局已整備8站醫護站之醫療人力，其中包括於市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，以及9部救護車之緊急醫療量能，提供迅速及優質醫療服務，維護市民朋友之生命健康。

臺北市政府舉辦之跨年晚會歷年皆受到海內外朋友的喜愛，今年預估有20萬朋友熱情參與。衛生局要提醒參加跨年晚會的市民朋友們常見健康問題如下面幾點，請注意各項保護措施，讓參加之市民朋友們能歡樂參加平安回家，度過一個難忘的跨年晚會。

1、出門前記得進食，避免低血糖情形；留意天氣預報，記得添加衣物，維持身體之舒適。 2、演唱會現場常見之病況以外傷最多，其次有頭暈、頭痛等。請市民朋友留意外在環境，避免跌倒受傷；保持心情愉悅，勿情緒過於激昂。隨時注意自己身體狀況，如有不適可就近尋求醫護站協助。 3、在台北101周圍觀看煙火之朋友，提醒您準備護目鏡等用物，保護眼睛避免因落焰造成眼睛傷害。 4、提醒勿飲酒過量，維護自身健康及安全。 5、因參與活動人潮眾多，進場及離場請配合現場工作人員的引導，避免推擠受傷。

今年跨年夜臺北大巨蛋仍有辦理演唱會，市府周圍人潮較以往增加，提醒市民朋友於跨年活動散場時依工作人員引導逐步疏散，行進中多點耐心勿推擠，平安回家最重要。

醫護站位置（共8站）：

第1站：市政大樓東區穿堂

第2站：市府路（面向舞台區左側）

第3站：市府路（面向舞台區右側）

第4站：臺北市議會前

第5站：國父紀念館廣場

第6站：捷運市政府站2號出口(統一時代百貨前人行道上）

第7站：新光三越A8廣場

第8站：捷運台北101/世貿站5號出口後方

北市衛生局整備8處醫護站與9部救護車，於市府周邊提供即時醫療支援，守護市民跨年安全。（圖片來源／台北市衛生局提供）

臺北市政府衛生局邀請市民朋友作伙快樂來參加晚會，一起迎接嶄新的2026年，並祝福市民朋友新年快樂。

