迎戰通膨！ 日銀下周擬升息一碼至1％ 創30年新高
【緯來新聞網】為全面迎戰地緣政治引發的物價上行風險，日本央行（日銀，BOJ）政策風向傳出重大轉變。市場消息指出，日銀計畫在下周（6月15日至16日）召開的貨幣政策會議上，將政策利率由現行的0.75％調升一碼（25個基點）至1.0％。不過，為了避免債市過度激盪，日銀也已開始內部協調，擬在2027年4月以後停止縮減每季購買國債的規模。
市場消息指出，日銀計畫在下周（6月15日至16日）召開的貨幣政策會議上，將政策利率由現行的0.75％調升一碼（25個基點）至1.0％。（圖／達志影像）
據悉，以總裁植田和男為首的日銀領導層，預計將在16日的政策會議上正式提出升息提案，並可望在9位政策理事中取得多數贊成票通過。若此議案順利敲定，將是日銀自2025年12月以來、時隔半年的首度升息。屆時日本政策利率將衝上1％大關，寫下自1995年以來、近30年來的最高紀錄。與此同時，針對2027年春季後「停止減少購債」的方案，目前已獲得過半數政策理事的支持，日銀正與日本財政部（財務省）等政府部門進行最後的密切協調。
促使日銀這次展現鷹派姿態的主因，在於中東局勢持續惡化。日銀內部越來越多觀點擔憂，中東緊張局勢帶動國際油價飆漲，恐引發更廣泛的連鎖物價上揚。數據顯示，在剔除日本政府發放的電費、燃氣費補貼等暫時性政策干擾後，日銀核心消費者物價指數（CPI）4月年增率已由3月的2.5％加速衝上2.8％，顯示基本物價漲勢依舊強勁。日銀相關人士警告：「目前日本企業轉嫁成本的速度正在顯著加快，如果錯失這波升息窗口，未來恐將被迫面臨更大幅度、更激進的暴力升息。」鑑於中東衝突對日本經濟下行的實質衝擊目前仍算有限，日銀內部「防範通膨失控、預防性升息」的呼聲已佔據上風。
不過，在收緊銀根的同時，日銀也試圖安撫脆弱的債券市場。按照日銀現行規劃，到2027年1至3月為止，每季度都將繼續減少購買2,000億日圓的國債。但市場傳出，日銀正討論自2027年4月起按下「縮表暫停鍵」，屆時將維持每月約2.1兆日圓（約130億美元）的步調持續購債。這項防禦性措施，主要是因為市場對中東通膨和日本政府財政擴張的擔憂揮之不去，導致債市近期頻頻劇烈震盪。今年5月，作為長期利率指標的指標新發10年期日本公債殖利率一度狂飆至2.8％，創下29年半以來的新高點。
儘管日銀評估認為，迄今為止的縮減購債措施已成功促進市場自由定價、改善了市場功能；但眼見2025年後日本利率多次出現短線急飆、引發債市秩序不穩，日銀政策天平顯然正朝向「一手控通膨、一手穩債市」的平衡策略傾斜。
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