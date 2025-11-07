即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨前立委陳以信宣布投入台南市長初選，恐將與被指趨「定於一尊」的國民黨台南市黨部主委謝龍介正面對決。針對黨內初選期程，謝龍介今（7）日透露，他個人尚未被徵詢過，但會尊重所有機制，現在就是按照自己的步調，準備與總統賴清德對決，因為台南就是賴總統的「本命區」。





謝龍介稍早在立法院接受媒體聯訪。針對國民黨台南市長初選是否已進入討論、陳以信委員的狀況等問題，謝表示，「我個人沒被徵詢過，會尊重所有機制，現在就是所有按照我們的步調，準備來跟賴清德對決，因為台南就是賴總統的本命區」。

謝龍介聲稱，到明（2026）年投票時，（賴清德）一定會鋪天蓋地把所有資源固守在台南的本命區，「我們所有都按照自己的步調再來做布局」。

至於是否希望黨內初選愈早辦愈好，謝龍介則說，他個人不會有意見，反正黨有黨的機制，「我們一向都是尊重黨的機制，但會按照我既定的步驟去做布局」。





原文出處：快新聞／迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決

