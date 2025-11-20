迎戰陳品安爭取連任！鍾東錦「全力以赴」：君子之爭

民進黨昨（19日）召開選對會，建議徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，迎戰尋求連任的鍾東錦，待26日中執會確認後提名。對此鍾東錦回應，不管民進黨派誰出來，到了選舉的時候就是藍綠歸隊，雙方各自努力，而他也希望會是一場君子之爭，就苗栗建設的願景決勝負。

針對民進黨將推派陳品安參選2026苗栗縣長，鍾東錦表示大家各自努力（攝自中天新聞）

鍾東錦表示受訪時表示，現階段仍會以縣政為主，至於自己的對手陳品安，鍾東錦認為，不管民進黨派誰參選，等到選舉的時候藍綠都會歸隊，陳品安是名優秀的議員，自己也會全力以赴，希望會是一場君子之爭，就苗栗建設的願景決勝負。

至於律師出身的陳品安現年41歲，已經連任2屆苗栗縣議員，上一屆2022年苗栗縣長選舉時，擔任徐定禎競選總部發言人，對於黨中央的布局，陳品安感謝黨中央的認可，她說，下午與黨主席、總統賴清德會面，感謝總統當面鼓勵、肯定她「年輕、專業、沒有負評」，她會用最大的努力來爭取苗栗鄉親的認同。

陳品安19日與賴清德會面。（圖／翻攝陳品安臉書）

儘管苗栗對民進黨來說屬於艱困選區，不過陳品安認為，自己和鍾東錦有不一樣的優勢，她會努力爭取年輕族群認同，此外，也會充分發揮女性角色，提出更多更好政見爭取選民支持。

