迎戰雙11資金高峰！這家手續費1111元 AI智能審核加快撥款

財經中心／余國棟報導

台新銀行推出「信貸限時優惠專案」， 2025年11月1日至11月11日期間申辦個人信貸，手續費只要1,111元，精選客群更可升級至十年期方案。（圖／記者余國棟攝影）

迎接11月購物檔期熱潮與年終資金調度高峰，台新銀行推出「信貸限時優惠專案」，以靈活貸款方案與限時回饋迎戰市場需求。2025年11月1日至11月11日期間申辦個人信貸享限時驚喜優惠，手續費只要1,111元；精選客群更可升級至十年期方案，還款更彈性、月付更輕鬆，限時優惠錯過不再。

考量民眾在房屋修繕、教育支出、創業資金等多元用途的資金需求提升，此次信貸方案特別將貸款年限延長至十年，透過更長期的攤還選擇，減輕每月負擔，讓財務規劃更具彈性。搭配限時1,111元手續費優惠，可讓客戶於年底資金調度高峰期靈活運用資金。

為提供更便捷的申貸體驗，近年積極推動數位轉型，持續優化信貸流程，免臨櫃即可線上完成申辦，快速又便利。數位信貸自動化系統結合大數據精準風控與AI技術，導入自動化撥款系統，平均撥款時間縮短達84%。台新銀行將持續以創新科技為核心，打造更便捷、安心的貸款服務體驗，陪伴客戶靈活運用資金、實現人生各階段財務目標，穩健達成夢想。

