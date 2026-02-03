迎戰電動車競爭 特斯拉在美推Model Y全輪驅動版

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）在官網宣布，特斯拉已在美國推出Model Y全新全輪驅動（AWD）版車款，售價4萬1990美元（約新台幣133萬元）。Model Y是特斯拉旗下最暢銷車型。

路透社報導，Model Y全輪驅動版定位高於後輪驅動的標準版（Standard）。

特斯拉去年10月針對Model Y與Model 3推出降價約5000美元（約新台幣16萬元）的標準版車型，作為其2026年策略的一環，目的是在推出全新平價車款前，吸引更重視價格的消費者。

在美國市場，特斯拉標準版車款定價更接近聯邦補貼退場前的水準，有助抵消實際購車成本上升的影響。

在其他市場，這些車款的入手門檻也下修約5000美元，盼能藉此在競爭加劇的情況下提振需求。

美國聯邦政府的7500美元電動車購車稅務抵免於去年9月到期後，整體電動車市場已出現降溫跡象，與此同時，特斯拉正面臨日益激烈的全球競爭。

分析師警告，若平價車款占比持續提高，可能壓縮特斯拉的利潤，除非公司能透過降低製造成本，或提升軟體與服務收入來抵銷影響。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週宣布，Model S、X兩個車款將停產，並計劃把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人。（編譯：劉文瑜）1150203