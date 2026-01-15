迎戰馬年選戰 她合體李四川推「Horse好事發生」春聯

曾任台北市政府副發言人的國民黨中正萬華議員擬參選人郭音蘭與台北市副市長李四川合體推出聯名春聯「好事發生」。（郭音蘭提供）

曾任台北市政府副發言人的國民黨中正萬華議員擬參選人郭音蘭與台北市副市長李四川合體推出聯名春聯「好事發生」。（郭音蘭提供）

農曆春節即將到來，為了迎接馬年，候選人都絞盡腦汁推出馬年諧音梗春聯，盼能吸引選民目光。其中，曾任台北市政府副發言人的國民黨中正萬華議員擬參選人郭音蘭與台北市副市長李四川合體推出聯名春聯「好事發生」，郭透露，以「馬」的英文單字「Horse」與中文的 「好事」諧音發想，希望每一位拿到春聯的市民，在新的一年都能「好事（Horse）發生」。

郭音蘭表示，隨著農曆丙午馬年即將到來，她與李四川合體推出聯名春聯「好事發生」及斗方，此次設計別具巧思，以「好事發生」為核心主題，新的一年適逢馬年，「馬」的英文單字 「Horse」 與中文的 「好事」 諧音相近，搭配可愛花生圖案，希望透過這個趣味的雙關語，祝福每一位拿到春聯的市民，在新的一年都能「好事（Horse）發生」，生活中處處有驚喜、處處是好事。

郭音蘭強調，李四川以踏實、專業的形象深受市民信賴，而擁有10年幕僚經驗、活力十足的她，則有過去中央及市政經驗服務地方的滿腔熱情，藉由此次「川蘭連線」攜手合作，象徵專業市政與基層活力的結合，期盼在馬年為民眾帶來更多「好事」。

郭音蘭說，為了親手將春聯送到市民手中，預告近期將展開中正、萬華區市場快閃行動，親自傳遞新春祝福，要在新的一年為市民送上滿滿的祝福與正能量，「不只送春聯，更想聽聽大家的心聲！」郭音蘭熱情呼籲，歡迎市民朋友們領取限量聯名春聯。

