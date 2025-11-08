迎戰高齡化挑戰 陽明交大醫院首度推動東部傷口照護培訓

陽交大宜蘭醫院指導學員進行傷口衛教。（陽交大宜蘭醫院提供）

記者張正量／宜蘭報導

面對高齡化社會帶來的照護挑戰，長者與慢性病患者常因糖尿病、血液循環不良或壓力性損傷而出現難癒合的慢性傷口，嚴重影響生活品質。為讓東部地區醫護人員能掌握最新照護知識。

臺灣燒傷暨傷口照護學會與國立陽明交通大學附設醫院共同舉辦「二０二五秋季研討會－傷口衛生工作坊」，這是學會首次在東部地區舉辦專業學術活動，吸引宜蘭、花蓮及台東近五十位醫師與護理人員參與。研討會以「傷口衛生」為主題，邀請國內多位專家學者講授慢性傷口照護新理念，內容涵蓋清創技術、皮膚保護與敷料選擇，並結合案例分析與實作演練，協助學員強化臨床判斷與照護效能。與會者回饋課程兼具理論與實務，內容可立即應用於臨床現場。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，東部地區高齡與慢性病人口持續增加，期盼透過學術合作平台，協助在地團隊提升慢性傷口照護品質，讓民眾在家鄉即可獲得專業醫療服務。學會理事長吳思賢則強調，將持續推動教育訓練與跨院合作，促進全台醫護人員在一致標準下，打造更安全、高品質的傷口照護環境。