迎戰「炸雞鬆餅三明治」 肯德基開快閃餐廳Sundays諷刺對手周日不營業

Chick-fil-A 為強化在美國炸雞三明治戰局中的地位，12 月起在巴爾的摩與聖安東尼奧測試全新的「炸雞鬆餅三明治」系列，試圖以更具話題性的甜鹹搭配刺激消費需求。此舉正值速食業面臨成本壓力、消費者縮減外食預算，各大品牌競相推出新品搶奪客源的關鍵時刻。



從12月1日至明年1月24日，巴爾的摩部分門市將限量販售「炸雞鬆餅早餐三明治」與「炸雞鬆餅三明治」；聖安東尼奧的特定門市則自 12 月起提供「炸雞鬆餅早餐三明治」至 1 月，數量同樣有限。Chick-fil-A 表示，這兩款新品以酥脆炸雞夾入溫熱楓糖鬆餅，再加上少量煙燻培根，主打美式早餐常見的甜鹹風味組合。

通膨使消費者減少外食頻率



限時產品被視為速食企業觀察市場反應的重要手段，包括顧客回饋、營運效率與成本效益等皆會影響新品是否擴大至全美上市。由於通膨與物價上升，使不少消費者減少外食頻率，速食連鎖品牌正努力在價格敏感、競爭激烈的情況下，以創新商品維持客流量，尤其低收入族群受到影響最明顯，進一步加劇業者壓力。

廣告 廣告

肯德基在台灣早已推出過炸雞鬆餅三明治。（資料照，肯德基提供）

Chick-fil-A 的主要對手肯德基（KFC）近年也積極藉由自家炸雞三明治系列強化市場存在感，包括辣雞翅與薯角等新品在消費者間獲得不錯評價。今年11月9日，肯德基更在紐約開設僅營業一天的快閃店「Sundays」，提供主打的經典炸雞三明治，被外界解讀為刻意調侃周日例行公休的 Chick-fil-A，藉此製造話題。

面對高成本環境與消費力疲弱，速食品牌策略逐漸兩極化：麥當勞、IHOP 等強調超值套餐吸引家庭與價格敏感客群，另有品牌選擇透過菜單創新爭取話題與差異化。Chick-fil-A 此次推出的炸雞鬆餅系列，正是在這波市場競爭下的一次重要試水溫。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

