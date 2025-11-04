迎戰2025超高齡社會口腔健康挑戰！LIVÉA樂維牙醫診所打造全新看牙體驗

2025年台灣邁入超高齡社會，樂維牙醫以「專業數位微創」重新定義國民口腔健康標準

台中南區再添健康新亮點！台灣於2025年正式邁入超高齡社會，高齡人口對全口重建、植牙的需求暴增。然而，面對市場上琳瑯滿目的植牙資訊，許多患者因資訊不足、缺乏完整的術前評估與專業諮詢而感到無所適從，甚至可能做出影響長期用牙健康的選擇。這不僅讓植牙變成短暫的「修復」而非長期的「重建」，也嚴重威脅高齡化社會的國民健康品質。

有鑑於此，以「讓自信成為生活品味」為品牌理念的 LIVÉA 樂維牙醫診所 於近日正式開幕。診所主打「舒眠植牙技術 × 專業數位評估 × 國際級諮詢服務」，並以全齡牙科照護為核心，為患者打造安心、舒心且具生活感的全新看牙體驗**。

廣告 廣告

圖說：LIVÉA樂維牙醫診所正式開幕，貴賓、合作夥伴及品牌團隊齊聚現場，共同見證台中南區健康新地標啟航。

位於台中南區的 LIVÉA 樂維牙醫診所，於開幕當日舉行溫馨而隆重的啟動儀式。現場雲集牙醫界專業人士、品牌顧問團隊、合作夥伴及地方貴賓，共同見證這間以「舒眠植牙技術」為核心、融合生活品味的旗艦牙醫診所正式啟航。診所由 陳宥丞 院長 與 魏瑋萱 執行長 共同創辦，整體空間以溫潤木質調與自然採光設計，體現品牌「溫暖、安心、生活感」的核心精神。診療團隊主打全齡牙科照護，涵蓋舒眠植牙、親子家庭牙醫與全口重建等專業領域，致力讓「看牙」成為一段舒心的生活體驗。

圖說：LIVÉA樂維牙醫診所由陳宥丞 院長 與 魏瑋萱 執行長 共同創辦，開幕典禮由象徵喜氣與新氣象的雙獅獻瑞揭開序幕，場面熱鬧非凡。 「不只是延續傳統，更是願景的起點」── 陳宥丞院長 樂維牙醫創辦人 陳宥丞院長 出身牙醫三代家庭，從小耳濡目染行醫傳承與人文關懷。在開幕致詞中，陳院長強調了樂維牙醫的差異化理念：「我來自牙醫三代家庭，深知專業與溫暖的傳承重要性。面對2025年超高齡社會的挑戰，我希望能突破傳統，重新定義高齡者的看牙體驗。」

圖說：LIVÉA 樂維牙醫 創辦人 陳宥丞院長 致詞

他進一步指出：「面對市場上植牙資訊的混亂與選擇困境，樂維牙醫堅持『讓自信成為生活品味』的核心理念。我們的核心價值，是提供專業、透明且高品質的植牙解決方案。」陳院長強調：「這體現在我們的四大承諾上：首先是完整的專業數位術前評估；其次是選用歐美知名植體品牌，確保品質與耐用度；接著是提供多元的植牙治療選擇方案；最後，由受過國際專業培訓的諮詢師提供最貼近需求的建議。我們致力於消除植牙資訊不對稱，協助患者無壓力地擁有口腔健康，讓每一次用牙體驗都更貼近真牙感受，重拾笑容與自信。」

陳院長最後致詞分享，選擇落腳台中南區，對他而言不僅是專業的延伸，更是一份對家鄉的承諾。「樂維牙醫團隊期望以台中出發並成為全台社區的用牙好夥伴，未來將推動社區活動、口腔健康教育與跨界合作，讓健康、溫暖與美學，從這裡出發，影響更多人的生活。」

圖說：共享生活 品牌顧問 執行長 王姿文 致詞 期盼未來樂維能持續擴展版圖，讓更多人感受到「安心看牙、樂維生活」的品牌精神 「從品牌概念到落地，是一段充滿感動的旅程」 共享生活 品牌顧問 執行長 王姿文 於開幕典禮上致詞，分享與樂維團隊共創品牌的歷程與感動：「從新創品牌命名、理念塑造到診所的整體形象建構，我們看見陳院長三代牙醫的專業傳承、魏執行長受過國際專業訓練的深厚背景，以及兩位對牙醫專業細節的堅持。樂維代表的不僅是診所，而是一種為醫療產業帶來突破性的展開。」她進一步指出：「樂維牙醫的誕生，引進了更多元的植牙選擇方案、降低看牙恐懼的舒眠治療以及更貼近病患需求的服務流程全面優化，每個細節都是為了讓患者從恐懼走向信任，從看牙變成生活的一部分。樂維牙醫的服務理念，專注於患者需求的貼近，正是台灣牙醫市場所需要的創新。」她期盼未來樂維能持續擴展版圖，讓更多人感受到「安心看牙、樂維生活」的品牌精神。

圖說：LIVÉA 樂維牙醫以自然採光與木質設計營造生活感空間，顛覆傳統牙科印象，讓每位患者都能安心放鬆，體驗前所未有的看牙氛圍。

圖說：診間以溫潤木質調與自然採光設計，結合數位微創設備，打造安心舒適的醫療環境。

開啟新世代牙科文化，全新定義健康自信」 樂維牙醫的開幕，象徵著新世代台灣牙醫文化的啟動。未來，團隊將以「專業、溫暖、舒適」為核心，持續推動更貼近個人化的醫療服務。樂維牙醫不只是診所，更是一場與生活自信重新連結的旅程。在這裡，每一次治療，都是一次對健康與自信的重新定義。