迎戰2025零關稅 台灣酪農產業啟動「鮮乳標章」全民票選

CNEWS195251106a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

面對2025年《台紐經濟合作協定》生效後，進口液態乳將採零關稅的市場變化，台灣酪農產業今日宣布啟動「鮮乳標章全民票選活動」，希望透過社會共同參與，選出全新國產鮮乳標章，提升標章辨識度與整體品牌形象，強化國產鮮乳在市場中的競爭力。

此次活動採取「產官民」協作模式，與過去由單一單位決策的方式不同，將標章設計的最終選擇權交由民眾決定。主辦單位表示，透過公開徵件、專業評選與全民票選，期望凝聚市場共識，讓標章更符合產業需求與消費者認知。

廣告 廣告

台灣連鎖加盟促進協會指出，此次不僅是標章更新，也是產業共同推動國產乳品價值的重要契機。他們認為，由民眾共同選出的標章，更能建立信任感，有助於消費者在選擇乳品時清楚辨識國產來源。

CNEWS195251106a02

本次倡議已獲多家跨領域品牌響應，目前包括手搖飲品牌 Teatop、早餐連鎖蕃茄村、小木屋鬆餅等超過15家品牌參與推廣，預期透過既有通路與社群宣傳，提升民眾參與度與議題可見性。

農業部自過去推動「鮮乳標章」以來，標章一直作為辨識100%國產生乳的重要依據。本次全民票選則是在現有制度上進一步延伸，藉由更公開透明的流程，讓標章更貼近市場需求，並呈現酪農產業的永續方向。

活動自即日起至11月12日開放設計徵件，後續將分為專業初選、分區票選與全國決選三階段，預計12月3日公布最終結果。主辦單位邀請設計者、品牌業者及關注台灣農業的民眾共同參與。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

2025亞太醫療永續轉型論壇登場 主播徐韻翔引領跨界對話

溫暖傳遞幸福臺中 社會局表揚績優社政人員與社福團體

【文章轉載請註明出處】