迎戰2026九合一大選！國民黨12月將拍板「6+2」提名名單

迎戰2026九合一大選，國民黨預計在12月通過首波「六加二」縣市長提名名單，包括六位尋求連任的縣市長，以及高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉。國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨（27）日與黨團成員、國民黨副主席兼秘書長李乾龍餐敘，談到明年選務布局。傅崐萁表示，國民黨團是「鐵板一塊」，與黨中央「團結一心，可以面對很多的挑戰」。

隨著選舉期程逼近，藍營黨中央規劃於下個月通過首波縣市長提名名單，其中包括力求連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘與苗栗縣長鍾東錦；至於國民黨在高雄、屏東等相對艱困的選區，則預計提名立委柯志恩與蘇清泉。不過黨內也有人憂心，若提名時程過晚，恐讓綠營先行掌握選戰主導權。

對於提名時間點，國民黨組發會主委李哲華表示，有的縣市長希望在議會開議期間「不需要在這個時候那麼早提名」，相關安排還要「整體徵詢過」。

迎戰2026大選！綠營將舉行電視政見發表會

另一方面，民進黨則重點針對南部縣市召開協調會，決定以電視政見發表會形式協調各縣市參選人。民進黨發言人吳崢表示，台南市與高雄市將採用申論、提問、結論的方式進行電視政見發表會，整體初選結果預計在明年1月21日公布。隨著九合一大選時程逐步逼近，藍綠陣營都在加快腳步，爭取在各縣市推出最佳人選。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／周瑾逸

