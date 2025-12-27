迎戰2026北市議員選舉 國民黨擬提33人、松信新人一級戰區提「3+2」

國民黨台北市黨部主委戴錫欽。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026直轄市議員選舉，台北市是新人重點搶攻指標縣市。因應選戰布局，國民黨台北市黨部初步規劃8選區提名席次，預計將提33席。其中，此次新人參選爆炸的松山信義區，保守規劃「3+2」席，士林北投區則定「4+1」席。

台北市黨部黨務人士表示，相關提名額度規劃，是經初步盤點後大致構想，等黨中央公布2026直轄市議員提名辦法後，會再與現任黨籍市議員討論、聽取意見，並評估有參選意願新人狀況，若時間允許也許還會做一個民調參考。

黨務人士說，經對黨中央提名辦法與各選區現任黨籍市議員、新人得票實力綜合評估後，才會拍板確定最符合國民黨實力提名席次，預計在明年農曆春節前公布最終各區台北市議員提名席次數。

國民黨台北市黨部目前規劃，明年台北市議員第1選區（士林北投），預計提名4至5席，目前現任黨籍議員有汪志冰、張斯綱、林杏兒、陳重文，其中陳因涉台智光案，是否爭取連任存在變數，預期新人有獨立初選空間。

目前有意爭取黨提名參選士北區市議員新人則有前市議員楊靜宇、前市議員林瑞圖之子林揚庭、台北花卉公司副董事長黃子哲與「地動刪瑤」召集人賴苡任。其中林傳出擬不參加初選，市黨部表示，若真如此，只能尊重。

台北市第2選區（內湖南港）將維持上屆5席提名，現任議員有吳世正、闕枚莎、李明賢與游淑慧，新人搶攻回任立委成功的李彥秀席次，目前有黨前青年部主任陳冠安勤走，黨前發言人鄧凱勛獲勸進，還有一素人青年有意參選。

至於台北市第3選區（松山信義區），上屆市議員選舉，市黨部雖規劃6席參選空間，但最後因時任市議員的陳永德放棄連任，最後僅提名5席，目前規劃明年選舉也將維持5席提名，新人將搶攻轉戰立委的王鴻薇與徐巧芯2席。

而國民黨內有意參選明年松山信義區新人爆炸，除「北票最美主持人」李明璇、黨前發言人楊智伃與立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮獲勸進，北市青工前總會長滿志剛擬再戰，現任富錦里里長李煥中也盼更上層樓。

台北市第4選區（中山大同區）也維持上屆4席提名，扣除現任黨籍市議員陳炳甫、葉林傳與柳采葳，新人有1席空間。目前除黨中央委員盧威表態再戰，黨「AI女神」、國際部主任董佳瑜也在第2與第4選區間做最後評估。

台北市第5選區（中正萬華）也維持上屆4席提名，現任也剛好有郭昭巖、應曉薇、鍾小平與吳志剛4席議員，若4人都爭取連任，新人將與現任市議員一起初選；若應因官司未定有不同決定，新人就有1席參選空間。

而目前國民黨內有意爭取參選中正萬華區市議員新人有前北市府副發言人郭音蘭、市黨部副主委張延廷，以及「憶事吳成」領銜人李孝亮。至於外界關注的應曉薇女兒應佳妤，因黨籍問題，若參選，確定無法爭取國民黨提名。

台北市第6選區（大安文山）也維持上屆8席提名，因現任議員也剛好為8席，若新人要爭取提名，必須與8位現任市議員一起拚初選，目前僅大安區車層里里長李易儒表態爭取提名參選。

至於第7（平地原住民）、8（山地原住民）兩席，國民黨目前規劃維持各題1席，無意外應會提名兩區現任市議員李芳儒、李傅中武繼續爭取連任。

