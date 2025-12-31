迎戰2026地方選舉 綠基隆.彰化.雲林選將底定

台北市 / 綜合報導

2026是地方選舉年，民進黨今（1）日正式提名包括基隆市、彰化縣以及雲林縣，三個縣市的出戰人選。基隆市由基隆議長童子瑋，對決力拚連任的現任市長謝國樑；彰化縣則由立委陳素月出線；雲林縣則是立委劉建國參選。而其他還沒底定的縣市當中，像是激戰選區台南，隨著時間進入2026年，立委林俊憲和陳亭妃，競爭愈來愈白熱化。

民進黨立委陳亭妃，發布競選主題曲，強調守護家鄉。而她的黨內初選對手民進黨立委林俊憲，主打「團結牌」，營造台南隊長形象；林俊憲舉辦第一場「台南車隊大會師」，同黨立委包含郭國文林宜瑾以及多位當地黨籍民代到場站台，要展現「陸戰」實力；近期更跨足陳亭妃深耕多年的安南區成立後援會。

「憲妃」正面對決，根據最新民調，林俊憲支持度45.3%，領先國民黨謝龍介的25.6%；如果是由陳亭妃出戰，這份民調中顯示，差距進一步擴大，以53.8%對上謝龍介的19.3%，而單看黨內互比，林俊憲以33.1%，落後陳亭妃的43%，但還沒表態的選民也不少。

而其他縣市的布局，民進黨展開新一波提名，拍板由立委劉建國，參選雲林縣長；立委陳素月出戰彰化縣；另外基隆市，則由基隆市議會議長童子瑋披掛上陣。

綠營選將，陸續就位，藍白陣營人選也逐漸出爐，但還有藍白合深水區有待整合。而明年底就要進行地方選舉，有民調機構發布2025年最後一份民調，像是美麗島電子報，公布12月國政民調。以政黨好感度來看，民進黨的好感度略高於藍白兩黨，但反感度也比藍白高一些。

而美麗島電子報也分析中立民眾的政黨好感度，也是以綠營略高，但三黨的反感度，都大幅高於好感度。另外，台灣民意基金會也發布12月民調，其中「政黨支持傾向」分析，民進黨從11月的31.1%來到12月的38.4%，上升7%左右；國民黨的政黨支持度則從25.8%略降到20.6%，大約下降5%左右；民眾黨則是微幅上升到16.7%。而表示沒有支持哪一個政黨的，都在20%出頭，2026地方選舉年，要守住版圖或開疆闢土，各陣營持續備戰。

