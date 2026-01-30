迎戰2026產業與地緣政治巨變 杜紫軍與令狐榮達：政府須掌握關鍵布局

台中市政府經濟發展局攜手東海大學舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動，今30日在東海登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對2026年全球產業變局、地緣政治重組與淨零轉型壓力，臺中市政府經濟發展局攜手東海大學舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動。前行政院副院長杜紫軍與前外交部政務次長令狐榮達應邀分享關鍵觀察，指出政府須及早掌握產業與國際局勢布局方向。經發局局長張峯源表示，期盼透過專家對話，協助產業提前因應變局、強化地方競爭力。

「臺中市AI永續大師講座系列」於今（30）日在東海大學茂榜廳舉辦首場講座，邀請前行政院副院長杜紫軍與前外交部政務次長令狐榮達，分別從國家產業政策與國際地緣政治視角，為臺中在地產業解析2026年的關鍵挑戰與機會。臺中市經發局局長張峯源於開場時表示，杜紫軍是訂立《產業創新條例》的關鍵人物，為臺灣經濟打下良好的基石，包含創投、創新租稅、人才培育、園區開發及補助方案等，而前臺中市副市長暨前外交部政務次長令狐榮達對國際地緣政治相當有研究，擁有卓越的駐外經驗與國際局勢洞察力，很榮幸邀請兩位專家，共同探討全球變局、深化地方產業競爭力。

全國工業總會最高顧問杜紫軍，曾任行政院副院長、經濟部部長，以「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」為題發表演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

全國工業總會最高顧問杜紫軍以「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」為題發表演說。他直言，臺灣雖然土地面積小、天然資源不足，且面臨人口老化與少子化的嚴峻挑戰，2024年總生育率僅0.89，甚至出現「生不如死」的人口負成長現象。然而，憑藉著科技優勢與管理資訊能力，臺灣在現代競爭力要素中仍佔有一席之地。

杜紫軍指出，面對2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的實施，以及國內能源轉型的高成本壓力，高碳排與高耗能產業勢必面臨轉型。他強調，臺灣企業普遍規模較小，應朝向高階服務與專業品牌的「隱形冠軍」模式，在特定領域深耕技術，讓自己成為國際供應鏈中不可或缺的「樞紐」。杜紫軍最後總結，認為必須從人才永續、資源永續、經濟永續與和平永續四大方向著手，才能提升台灣的整體競爭力。

對外關係協會會長令狐榮達，曾任台中市副市長、外交部政務次長，以「地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢」為題發表演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

對外關係協會會長令狐榮達則以「地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢」為題，剖析國際局勢對出口導向城市的衝擊。他回顧從1950年代美援時期至今的台美關係演變，特別提到台中清泉崗基地（CCK）與美軍的深厚歷史淵源，見證台美在安全與經濟上的緊密連結。

令狐榮達更深入分析美國關稅政策下的美中台三邊關係。他特別指出，2026年台美貿易協定的具體內容，包括對台灣貨品適用對等關稅最高不超過15%、以及針對半導體產業的優惠待遇，將影響臺灣產業未來的發展走向。面對中共軍事演習常態化帶來的壓力，令狐榮達則強調，台灣需在國家尊嚴、安全與利益之間取得平衡，建議國家領導人應帶領人民走向安全、和平、繁榮的方向。

透過兩位重量級講者的分析，協助產業提前因應變局、強化地方競爭力。（圖/記者廖妙茜拍攝）

計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎最後也感謝兩位講者分享在關稅挑戰下，臺灣應注意的發展趨勢及因應策略。他強調，在全球政局動盪之際，地方產業更應重視地緣政治關係變化所帶來的影響，適時調整經營、轉型方針，厚植產業競爭力。