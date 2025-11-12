迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

2026九合一選舉將於明年11月28日舉行，民眾黨今（12日）舉行中央委員會，會中核定選決會通過的第二波議員提名名單，被提名人包括：台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔及雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰。黨主席黃國昌表示，每位夥伴都是最強戰力，盼獲得鄉親支持，得以行動實現承諾。

民眾黨今召開中央委員會，會後發布新聞稿，黃國昌說，後續選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持。

黃國昌強調，每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，因此落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題更顯重要。

黃國昌表示，相信藉由本週日首站於基隆的地方聯合治理巡迴論壇，能與基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳一同探討地方政府聯合治理的實務經驗，尋得台灣民主發展下一階段的可行方向。

