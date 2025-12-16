迎戰2026高雄跨年晚會人潮 陳其邁要求強化疏運指引確保安心散場

年末最受矚目的高雄跨年活動進入倒數，「2026雄嗨趴」跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道盛大登場。市府公布，今年跨年卡司集結17組國內外藝人，並獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）來台獻唱，倒數時刻更將施放長達240秒、共6,900發的璀璨煙火，陪伴市民迎接2026年。

↑圖說：跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

因應龐大人潮，高雄市政府提前部署交通與場域安全。16日市政會議中，市長陳其邁主持「2026跨年晚會暨交通疏導」專案報告，指示由副市長李懷仁統籌督導，要求交通局、警察局等單位，全面強化人流動線、交通管制與指引措施，確保活動順利進行，讓民眾能安心跨年、平安返家。

↑圖說：配合跨年活動人潮疏運，捷運及輕軌將延長營運，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車協助疏運，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

市府指出，跨年夜夢時代周邊將實施三階段交通管制，捷運與輕軌同步加密班次協助疏運。其中，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5時起，配合人流管制將暫停上下車服務。散場時段，捷運將延長營運至元旦凌晨2時，輕軌至凌晨1時30分，台鐵亦加開列車並營運至凌晨2時30分，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸，搭乘捷運前往會場最為便利。

今年跨年舞台星光熠熠，包括告五人、八三夭、滅火器、熊仔、鼓鼓呂思緯、芒果醬、鳳小岳與壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲、安吉及Wing Stars等輪番演出，主持人則由陳漢典、阿本與木木擔綱。其中，陳漢典與Lulu黃路梓茵婚後首度同台跨年，也成為粉絲熱議焦點。

↑圖說：「2026雄嗨趴」跨年晚會啟動倒數，17組國內外演出團體、卡司陣容堅強，重磅邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI獨家獻唱，更以6,900發、240秒的絢爛花火迎接新年（圖片來源：高雄市新聞局提供）

高雄跨年晚會近年積極引進海外卡司，今年邀請以健康形象與高人氣聞名的權恩妃獨家演出，預料將為跨年夜注入更高能量。「2026雄嗨趴」以熱情、青春與浪漫為主軸，市府已準備好以豐富節目與完善配套，陪伴市民迎向嶄新的一年，也提醒民眾提早規劃交通與住宿安排。

