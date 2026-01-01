迎戰2026！ 北市藍綠新人積極掃街拜票 拚曝光

台北市 / 綜合報導

迎戰2026大選，藍綠白陣營都進入備戰狀態，其中，台北市是新人「重點搶攻」的指標縣市，帶您來看到台北市大安文山區部分，在民進黨籍台北市議員趙怡翔，轉任國安會副秘書長後，將由前辦公室執行長劉品妡接棒參選，搶在新年第一天，劉品妡舉辦觀影活動拚曝光；除了劉品妡之外，綠營有意角逐的新人還包括陳聖文和高揚凱，藍營部分則是李易儒表態參戰，面對初選參選爆炸局面，也讓現任市議員坦言有壓力。尤其國民黨還得考慮到藍白如何合作，以松山信義選區為例，隨著王鴻薇、徐巧芯轉戰國會後，票源分散下來，有望讓藍營有多一席空間，但隨著民眾黨的許甫表態爭取參選後，藍營將提幾名新人攸關布局，地方上也有聲音，擔心民眾黨可能瓜分選票。

台北市議員(民)林延鳳：「未來大安文山的劉品妡議員。」得到黨內前輩認可，前趙怡翔辦公室執行長劉品妡，連連拍手鞠躬，要挑戰北市大安文山區，民進黨黨內初選，新的一年劉品妡搶先辦活動。

不只雙北議員幫忙催票，行政院副秘書長阮昭雄，也來捧場，行政院政務副秘書長阮昭雄：「過去最好成績，也曾經五席全上，那其實這次我也非常有信心。」

過去也在同選區當議員，阮昭雄喊話要給新人信心，只是劉品妡掛看板，卻意外惹出話題，看看這張照片，看板掛的位置，就在騎樓正前方，擋住了大半視線引發爭議，目前已經火速拆除。

前趙怡翔辦公室執行長劉品妡：「我們也馬上做了即時的調整，同時也在網路上，第一時間即時回覆。」積極展現行動力，畢竟大安文山區，這塊傳統藍營選區。

除了國民黨車層里里長李易儒，表態參選民進黨，有前台北市黨部副執行長陳聖文，跟新動力信賴之友會副秘書長高揚凱，等著競爭初選。

進一步來看，本屆13位議員當中，國民黨8席社民黨1席民眾黨1席，而民進黨在趙怡翔，轉任國安會副秘書長後只剩2席，等於大約有1席空間，但要是藍綠，都想推出新人搶席次，競爭也更加激烈。

台北市議員(國)楊植斗：「爭取連任我們一定會有壓力，但是現任的議員，本來就是要用，這4年的表現跟服務，來穩扎穩打。」

同一時間面對民眾黨來勢洶洶，藍營也要避免票源過度分散，像是同樣新人搶破頭的松山信義區，藍營在徐巧芯跟王鴻薇轉戰國會之後，原先得票數，至少有3人當選的空間。

而目前藍營，除了現任的3名議員爭取連任，包含兩位前發言人李明璇楊 智 伃，青工會長滿志剛，富錦里里長李煥中，有意角逐，但新人要提2席還3席，得審慎評估。

因為看看2022年，藍營「提5上5」，但民眾黨楊寶楨1萬2158票，實力不容小覷，這回民眾黨派出，前副秘書長許甫投入選戰，藍營基層也憂心，恐怕瓜分選票。

文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥：「(松信區)中間選民的部分應該不少，只要這兩個黨在合作的過程當中，不要衝突一旦有衝突，有所謂分贓的感覺，就很容易打消掉，中間選民投票的意願，(合作)對於兩個黨來講都可以得到，就是讓他們的選票，轉化成為席次的時候，轉化率會達到最大化。」

日前民眾黨主席黃國昌，喊話有信心北市4+2全壘打，藍營北市黨部主委戴錫欽則說，要讓國民黨在議會單獨過半，藍白合變數不少，如何讓選票極大化，只怕檯面上風平浪靜，但對於基層來說，可能是暴風雨前的寧靜。

原始連結







