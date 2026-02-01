迎戰4月統測 新北推數位備考影片助技高生寒假衝刺

〔記者羅國嘉／新北報導〕4月25、26日為統測考期，進入倒數三個月，「最長寒假」成為技高學生的關鍵備考期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐影片」，讓學生不受時間與地點限制，在家也能練題、聽解、補強弱點，將每日努力轉化為實質進步。

教育局指出，統測準備並非短期衝刺，而需長時間熟悉題型與作答節奏，才能在正式考試中穩定發揮。為協助技高學生有效運用寒假，教育局自111至114學年度邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，累積完成150部線上教學與試題解析影片，提供學生彈性自主學習。這套「統測備考數位套餐影片」除國文、英文、數學外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科內容，並持續擴充題型解析，學生可依自身程度與時間安排，從寒假一路練習至考前，逐步補強弱點。

廣告 廣告

教育局提醒，考前三個月除練題量，也要練「穩心」，面對考前高壓期，除反覆刷題外也可參考市府推動的「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽及專注回中心等方法，提升專注力與臨場穩定度。相關課程及穩心術資訊公告於可查詢「新北市技職教育資源網數位優化課程」(https://tve.ntpc.edu.tw/Detail/Index/FEC5C4E51DE8BA3202A6339A2ECBD5BF)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

