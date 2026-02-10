迎戰50%關稅？232條款衝擊扣件業 龔明鑫南下座談提4大輔導措施

台美貿易談判即將敲定，外傳關稅調降後對國內產業衝擊大。經濟部南下與扣件業者開座談會，經濟部部長龔明鑫與9家業者溝通，提出關稅已經有調降，但業者認為與主要競爭對手處於相對平等的立足點，仍需政府相關救援。



經濟部9日下午與與9家扣件業者交流。座談會涵蓋美國關稅、海外通路佈局等相關議題，龔部長面對面傾聽業界心聲，希望透過直接溝通，攜手公會與產業，共同因應美國關稅帶來的挑戰。



龔明鑫指出，過去一年全球政經局勢劇烈震盪，產業雖面臨挑戰，但在業者共同努力下，整體經濟表現仍優於預期。目前雖然多數產業已適用15%關稅條件，扣件仍受鋼鋁232條款為50%關稅，但與主要競爭對手處於相對平等的立足點，政府仍會持續與美方爭取扣件更優惠待遇。同時針對去(114)年9月3日舉辦的扣件產業座談會中，公會與業者所提出各項建言，一一說明推動情形與階段成果。



後續由產發署邱求慧署長代表於會議中簡報說明，目前經濟部針對扣件產業加碼推動四大輔導措施：第一，成立「扣件產業輔導團」，由專責團隊協助企業導入AI與推動低碳轉型，同時強化輔導團AI輔導能量，開發扣件產業專屬AI模組；第二，加碼研發補助資源，推動產業技術研發，並結合汰舊換新補助，協助企業導入更高效設備，強化產業技術升級動能；第三，協助業者切入汽車、航太等高階應用領域，並輔導取得國際認證，提升產品附加價值；第四，強化全球行銷布局，透過於科隆五金展、日本DIY展設立「台灣館」，以國家隊形象整體推廣MIT品質，協助業者拓展海外市場。



更多風傳媒報導

