迎戰9天春節連假 阿里山賓館推新春福袋與櫻花主題房搶粉紅商機

搶攻2026年長達9天的農曆春節連假旅宿商機，位於阿里山森林遊樂區核心的阿里山賓館推出結合住宿、餐飲與體驗的一站式新春方案，祭出新春限定「Win-Win森林密馬」福袋及櫻花主題房早鳥優惠，鎖定國內外旅客春節走訪阿里山的度假需求，提前布局粉紅花季商機。

↑圖說：阿里山賓館推出「Win-Win森林密馬」春節福袋，在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。（圖片來源：阿里山賓館提供）

阿里山賓館表示，凡於2026年2月14日至21日春節期間入住，即可享自助式早、晚餐與房客專屬大廳咖啡下午茶，並加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋；即日起至2026年1月31日前預訂花季櫻花主題房指定房型，還可享早鳥8折優惠，並獲贈市值4,800元的「櫻豔繽紛賞櫻隨行包」，提供旅客提早規畫春節假期的誘因。

廣告 廣告

↑圖說：阿里山賓館大年初二舞獅迎接馬年好運到。（圖片來源：阿里山賓館提供）

近年阿里山憑藉大自然景觀、百年林業鐵路與永續旅遊形象，頻頻躍上國際舞台。百年森林鐵道不僅入選《紐約時報》2025年52個必訪景點，也獲《孤獨星球》（Lonely Planet）列為必遊鐵道，吸引不少國際旅客慕名而來。阿里山賓館總經理王覺非指出，目前春節住房率已接近7成，外籍旅客較去年成長約15%，顯示國際能見度持續發酵。此次以「Win-Win森林密馬」為主題推出新春福袋，象徵阿里山屢獲國際肯定，也寓意新年勝利與好運。福袋內容包含阿里山茶禮盒、嘉義經典方塊酥燈籠禮盒及香氛保養隨行包等，增添節慶驚喜。

↑圖說：搭乘林鐵火車暢遊阿里山，尋幽探訪隱藏版手沖咖啡（圖片來源：阿里山賓館提供）

隨著冬末初春到來，園區內各品種櫻花陸續綻放，山櫻花在巨木環繞的森林間染上粉嫩色彩，成為春節期間最吸睛的自然景致。阿里山賓館同步推出花季優惠，即日起至明年1月31日前預訂櫻花主題套房享8折、其他房型享9折，並加贈賞櫻隨行包，吸引旅客走進山林，感受粉色花海的浪漫氛圍。

↑圖說：小笠原山無死角寬廣視野迎接馬年。（圖片來源：阿里山賓館提供）

除了賞櫻，春節走訪阿里山還能體驗迎接新年第一道曙光的經典行程。入住賓館的房客可搭乘接駁車前往阿里山車站，轉乘森林鐵路至祝山車站，再步行至小笠原山迎接日出，360度遼闊視野盡覽中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈壯麗景色。阿里山賓館指出，希望透過結合自然、生態與文化體驗，讓旅客在新春之際於雲海、日出與森林靜謐中，迎接充滿希望與幸運的新一年。

更多品觀點報導

台南新增沖繩直航 強化台日空中連結

中鋼董事會通過一號高爐除役 期望最大化獲利

