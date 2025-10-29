迎戰AI高能耗 台達電打造全場景能源應用
【記者柯安聰台北報導】台達電子（2308）29日於 Energy Taiwan 2025，以「賦能永續 引領未來」為主題，整合旗下能源解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋AI資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務。其中，AI推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達電首度公開的「AI資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，在高強度AI場景下確保電力品質，提升營運韌性。
台達電電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，迎戰AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時5至10年，在AI競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方。台達電在能源基礎設施深耕多年，具備高度整合實力，協助企業在AI時代應對能源轉型，朝永續發展邁進。
圖：(左至右) 台達參展Energy Taiwan 2025，電力暨能源解決方案事業群行銷處長李雅蓉、智慧能源解決方案事業部副總經理陳治閔、電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭與氫能源應用新事業發展部全球行銷業務總監賴俊吉於展位合影。
台達電微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，能快速響應AI負載的毫秒級100%變化，並控制電壓波動區間。透過軟硬體整合，可支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。再者，因應AI資料中心高壓直流（HVDC）電力架構趨勢，方案導入固態變壓器作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%，銜接交流轉直流（AC→DC）轉換，以減少能量轉換並降低損耗。
在用電成本持續攀升與永續轉型雙重挑戰下，台達電推出廠辦AI控能整合方案。以工商業一體式儲能系統台達C系列為核心，採全機液冷設計，整合功率調節系統（PCS）、電池模組與控制器，單櫃容量125 kW / 261 kWh，實現快速部署與彈性擴充。儲能系列分為C型與C+型: C型可搭配光儲逆變器DH60C整合太陽能；C+型則支援DC直流耦合，可直接連接太陽能陣列。整體系統並結合 AC Gen5交流充電樁與AI控能排程，協助企業抑制尖峰超約風險。台達亦提供「能源即服務」顧問服務，提供綠電採購、用能診斷與減碳規劃，將永續落實為可稽核績效。
在電網級應用上，台達電U系列為全台唯一5 MWh等級all-in-one儲能系統，採20呎貨櫃、液冷散熱設計，縮短案場建置與調適時間。面對再生能源餘電，台達電亦推出製氫電源及固態氧化物水電解製氫（SOEC）的氫能解決方案，將綠電轉為氫能，相比傳統製氫技術，減少32%用電及33%用水量。
重型運輸電氣化加速，運營商同時面臨快充與維運挑戰。台達電提供最高1MW直流快充，重卡約30分鐘充電，縮短停駐並維持營運連續性。營運端搭配充電樁健康度管理平台，結合AI進行即時監控、韌體更新與自動化告警，並以充電成功率、站點稼動率等關鍵指標支援營運決策，全面強化站點可靠性與服務品質。（自立電子報2025/10/29）
