迎接世界俱樂部龍舟錦標賽 徐榛蔚視察鯉魚潭場館整備進度

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為迎接2026年世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）在花蓮盛大登場，花蓮縣政府今（13）日指出，花蓮各項賽事相關工程正緊鑼密鼓推動中，為關心整備進度，今日由花蓮縣長徐榛蔚偕同花東縱谷國家風景區管理處長許宗民、建設處長鄧子榆、教育處長翁書敏，以及立委傅崐萁服務處主任廖玉筍，前往鯉魚潭周邊賽事場地現地視察工程進度，關心水域設施與相關場館整備情形，實地檢視水域設施與相關場館整體規劃與建設成果。

花蓮縣府說明，由花東縱谷國家風景區管理處主辦之「鯉魚潭潭北水域多功能服務設施新建工程」，已於114年9月開工，預計於115年7月完工，工程內容包含水上平台及水上觀賽空間等設施。

「將有效提升台灣在國際體壇的能見度，並讓花蓮成為全球體育交流的亮眼舞台。」徐榛蔚表示，透過完善的水域與觀賽設施，不僅能提升賽事專業度與安全性，也將為國內外選手與觀眾提供更優質的賽事體驗。她強調，2026年世界俱樂部龍舟錦標賽是重要的國際體育盛事。

花蓮建設處也說明，由建設處主辦的「2026年世界俱樂部龍舟錦標賽龍舟艇庫興建計畫」，已於114年6月開工，預計於115年4月完工。該艇庫規劃可存放25艘小型龍舟及5艘大型龍舟，並設置儲藏室供船首、船槳及救生衣等設備使用，南側外牆則提供選手上岸後沖洗淋浴的空間，兼顧賽事需求與選手使用便利。

「縣府團隊將持續掌握各項工程進度，攜手中央單位與相關單位，全力做好賽前整備。」花蓮建設處強調，目前龍舟艇庫工程已完成主結構基礎設施及鋼結構工程，後續將進行室內裝修、機電與景觀工程，打造安全、完善且友善的賽事與遊憩環境。迎接來自世界各地的龍舟好手與遊客，展現花蓮山海魅力與國際城市風采。

照片來源：花蓮縣府

